Công an Đồng Nai triệt phá 'lò độ xe môtô' trái phép ở Biên Hòa

Kiểm tra tiệm sửa xe ở khu phố 2, phường An Hòa, thành phố Biên Hòa, lực lượng công an phát hiện 5 xe môtô đã có dấu hiệu độ, chế, trong đó có một phương tiện có dấu hiệu đục lại số máy.

Tổ Công tác kiểm tra một phương tiện môtô độ, chế trái phép. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 11/12, theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, lực lượng công an đang lập hồ sơ xử lý và yêu cầu chủ một cơ sở độ xe môtô trái phép dừng hoạt động.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 10/12, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an thành phố Biên Hòa kiểm tra tiệm sửa xe của Lê Thành Đức (sinh năm 1997, ở khu phố 2, phường An Hòa).

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện 5 xe môtô đã có dấu hiệu độ, chế, trong đó có một phương tiện có dấu hiệu đục lại số máy, độ pô, độ IC xilanh; một khung xe đang lắp ráp và hai khung sườn không có biển số, không có số khung; nhiều linh kiện, phụ tùng không có giấy tờ nguồn gốc xuất xứ.

Làm việc với cơ quan công an, Lê Thành Đức khai nhận những chiếc xe này là của khách hàng trong tỉnh đưa đến, chủ yếu là yêu cầu nâng cấp xilanh, thay đổi pô, mâm xe..., phục vụ theo sở thích của khách hàng.

Theo Thiếu tá Bùi Duy Thành, Phó trưởng Công an phường An Hòa, đơn vị đã kiểm tra, phát hiện tại tiệm sửa xe này trang bị hệ thống máy đo tốc độ xe môtô nên đã lập hồ sơ xử lý và yêu cầu chủ cơ sở này trả lại mặt bằng, không được hoạt động độ, chế xe.

Trung tá Trương Thành Thảo, Tổ trưởng Tổ Công tác, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện một số tiệm sửa xe môtô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu độ, chế xe cho các đối tượng nhằm mục đích đua xe, gây rối trật tự công cộng, thực hiện hành vi cướp giật tài sản trên tuyến giao thông...

Chỉ trong vòng một tháng, Tổ Công tác của Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Long Thành và thành phố Biên Hòa đã triệt phá hai cơ sở độ, chế xe, góp phần kéo giảm tình hình đua xe, gây rối trật tự công cộng, đặc biệt là giảm các loại tội phạm thường sử dụng xe môtô, xe máy có phân khối lớn làm phương tiện gây án trên địa bàn tỉnh.

Theo Trung tá Trương Thành Thảo, việc kiểm tra, triệt xóa các "lò độ xe" trái phép nằm trong kế hoạch trọng tâm phòng, chống đua xe trái phép, chạy xe lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng và phòng, chống tội phạm cướp giật tài sản trên tuyến giao thông của Công an tỉnh Đồng Nai, nhất là trong những tháng cuối năm 2023./.