Cục trưởng Cục Điện ảnh chỉ ra 3 yếu tố làm nên cơn sốt phim 'Đào, phở và Piano'

Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành đánh giá 'Đào, phở và piano' hội tụ 3 yếu tố để trở thành 'hiện tượng' của điện ảnh Việt. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Nhân dịp "Đào, phở và piano" - bộ phim sử dụng ngân sách Nhà nước đã gây ra cơn sốt phòng vé tại các cụm rạp trên quy mô cả nước trong những tháng đầu năm 2024 - được lựa chọn chiếu trong ngày khai mạc ở Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/52024), Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành đã có những chia sẻ về thành công của "hiện tượng" này.

Theo ông, phim 'Đào, phở và piano' đã thu về 21 tỷ đồng - bằng với số tiền ngân sách Nhà nước đầu tư cho bộ phim - trong bối cảnh Ban tổ chức chỉ thu tiền mua vé xem phim ngoài hệ thống rạp bằng 50% giá vé thông thường.

"Tôi cho rằng, có 3 lý do khiến bộ phim đạt doanh thu cao: Thứ nhất là phim đạt chất lượng tốt về nội dung, tư tưởng, về công tác đạo diễn, dàn dựng và có đội ngũ diễn viên diễn xuất tròn vai; Thứ hai là dù không có kinh phí tuyên truyền nhưng phim may mắn nhận được sự ủng hộ của cộng đồng; Thứ ba là phim phát hành đúng dịp nghỉ Tết, thời điểm thị trường đã bão hòa những phim về các đề tài khác," ông Thành nhận định.

Bộ phim “Đào, Phở và Piano” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt hàng, xoay quanh câu chuyện tình yêu của một cặp đôi trẻ, cốt cách hào hoa của người Hà Nội trước cuộc chiến bảo vệ Thủ đô vào mùa Đông 1946.

Phim được đạo diễn bởi Phi Tiến Sơn, với sự tham gia của diễn viên Doãn Quốc Đam, Thùy Linh, Nghệ sỹ Nhân dân Trung Hiếu, Nghệ sỹ Ưu tú Trần Lực, Anh Tuấn, Thiện Hùng, ca sỹ Tuấn Hưng...

Cặp diễn viên Doãn Quốc Đam (anh Dân chiến sỹ tự vệ) và Cao Thùy Linh (tiểu thư Hà Thành) trên phim trường. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Cục trưởng Cục Điện ảnh cho rằng thành công của bộ phim "Đào, phở và piano" là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy giới trẻ Việt Nam vẫn rất quan tâm đến lịch sử đất nước, dân tộc. Tuy nhiên, không phải bộ phim nào cũng may mắn hội tụ đủ những yếu tố trên, đặc biệt với phân khúc phim được Nhà nước đặt hàng - thường là phim về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng, thiếu nhi... - những đề tài không dễ thu hút khán giả với khán giả chủ yếu xem phim để giải trí.

"Cần khẳng định việc tính được sức hấp dẫn của một bộ phim với khán giả là một bài toán khó. Các bộ phim Nhà nước đặt hàng chỉ có kinh phí sản xuất, không có kinh phí để tuyên truyền quảng bá. Cục Điện ảnh không có chức năng phát hành phim, do đó đơn vị đã đề xuất giao Trung tâm Chiếu phim Quốc gia làm nhiệm vụ phát hành phim Nhà nước đặt hàng đồng thời đề xuất xây dựng Nghị định về phát hành, phố biến phim, trong đó tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến phát hành phim nói trên. Dự kiến, Nghị định sẽ được ban hành vào cuối năm 2024," Cục trưởng Vi Kiến Thành chia sẻ.

Sau “Đào, phở và piano,” cơ chế nào để phim Nhà nước “rộng đường” ra rạp? Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề án thí điểm bán vé đối với phim Nhà nước (đợt chiếu "Đào, phở và piano") sẽ kết thúc cuối tháng 3/2024, góp phần mở ra hướng đi mới phù hợp hơn.

Bên cạnh "Đào, phở và piano," phim truyện "Tiểu đội hoa hồng" (88 phút, do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất năm 2023) và hai phim tài liệu là "Ký ức những người truyền lửa” (30 phút, do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất năm 2019) và "Đồng hành cùng lịch sử" (do Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất năm 2024) cũng được chọn chiếu trong Tuần phim Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, từ ngày 24/4 đến ngày 30/4/2024 tại Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Cùng với hoạt động chiếu phim, nhân dịp kỷ niệm này, Cục Điện ảnh và các đoàn làm phim sẽ tổ chức giao lưu với khán giả tại Trung đoàn 82, Sư đoàn 355, Quân khu II (20 giờ, ngày 25/4) và Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn (20 giờ, ngày 26/4); chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân tại các địa điểm: Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn (ngày 19-20/4); Trung đoàn 82, Sư đoàn 355, Quân khu II (ngày 22-23/4); xã Ảng Cang (huyện Mường Ảng), xã Tả Phìn (huyện Tủa Chùa); các xã: Nà Hỳ, Mường Mươn, Na Sang, Nà Bủng (huyện Mường Chà); xã Chà Nưa (huyện Nậm Pồ), xã Pá Mỳ (huyện Mường Nhé); xã Phình Giàng (huyện Điện Biên Đông); xã Núa Ngam (huyện Điện Biên)./.

Ngày 6/2/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 316/QĐ-BVHTTDL, phê duyệt Kế hoạch Phát hành, phổ biến thí điểm một số phim sản xuất sử dụng ngân sách Nhà nước (thí điểm chiếu phim Nhà nước có bán vé). Bên cạnh "Đào, phở và piano," còn có phim "Hồng Hà nữ sỹ" và chùm 6 phim hoạt hình Việt Nam khác gồm: "Giấc mơ của con" (Bông sen Vàng, Liên hoan Phim Việt Nam) "Bà của Đỗ Đỏ," (Bông sen Bạc), "Cái đuôi của cậu Ấm," "Gia sản kếch xù," "Cô bé tóc xù," "Người hùng."