Cung vượt cầu, nông sản ở Lâm Đồng rớt giá 'triền miên'

Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với Sở Y tế Quảng Bình, Công an xã Quảng Tùng và Công an xã Quảng Phú tiến hành khám hành chính và phát hiện hàng ngàn sản phẩm thuốc tây không rõ nguồn gốc.