Cựu chủ tịch xã và cán bộ địa chính nhận án tù vì làm giả tài liệu, nhận hối lộ

Ba cán bộ và 1 đối tượng ở thị xã Cửa Lò đã bị Công an tỉnh Nghệ An khởi tố, bắt tạm giam do có liên quan đến sai phạm trong quá trình thực hiện việc thu hồi đất, bố trí đất tái định cư trên địa bàn.