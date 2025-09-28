Đà Nẵng - “Miami của châu Á” thu hút người nghỉ hưu Pháp

Theo tạp chí thời trang, làm đẹp và phong cách sống nổi tiếng Grazia, ngày càng nhiều người dân Pháp nghỉ hưu tìm đến Đà Nẵng như một điểm đến lý tưởng, vượt qua cả Bồ Đào Nha hay Maroc nhờ mức chi phí sinh hoạt thấp và khung cảnh sống yên bình bên bờ biển.

Phóng viên TTXVN tại Paris dẫn tạp chí trên cho biết khi nhắc tới việc nghỉ hưu ở nước ngoài, Bồ Đào Nha từ lâu vẫn được coi là lựa chọn hàng đầu của người Pháp với khí hậu ôn hòa, bãi biển dài và mức sống rẻ hơn trong nước.

Tuy nhiên, một cái tên mới đang nổi lên: thành phố Đà Nẵng, nằm ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam. Được mệnh danh là “Miami của châu Á,” nơi đây hấp dẫn bởi nắng ấm, biển xanh và một nhịp sống thư thái.

Khác với sự đông đúc của Thành phố Hồ Chí Minh hay thủ đô Hà Nội, Đà Nẵng vẫn giữ được nhịp sống nhẹ nhàng. Người cao tuổi có thể thong thả dạo biển Mỹ Khê, ghé chợ sớm, thưởng thức càphê phin bên bờ biển hay tìm cảm hứng từ ánh sáng nhiệt đới để đọc sách, vẽ tranh.

Đà Nẵng kết hợp được cả hai yếu tố: hạ tầng hiện đại với bệnh viện, dịch vụ, quán càphê tiện nghi, đồng thời giữ được đời sống bản địa gần gũi.

Grazia đánh giá điểm mạnh nhất của Đà Nẵng nằm ở giá thuê nhà. Một căn hộ một phòng ngủ, gần biển hoặc trung tâm, dao động từ 300 đến 600 euro/tháng. Nhà hay căn hộ hai phòng ngủ vào khoảng 500-900 euro.

Với mức giá này, người nghỉ hưu có thể sống thoải mái trong những căn hộ có đầy đủ tiện nghi, thậm chí bao gồm cả điều hòa và một số dịch vụ kèm theo, mà vẫn gần gũi biển và khu phố sầm uất.

Ẩm thực địa phương cũng là một điểm cộng. Những quán nhỏ phục vụ bữa ăn tươi ngon với giá chỉ vài euro, trong khi chợ truyền thống bày bán dồi dào rau quả, hải sản, gia vị với mức giá phải chăng khó nơi nào sánh được.

Giao thông trong thành phố cũng không gây áp lực cho túi tiền: taxi, xe hai bánh công nghệ hay xe buýt đều rẻ.

Ở nhiều khu vực, cư dân thậm chí có thể đi bộ hoặc di chuyển bằng xe máy trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày./.

