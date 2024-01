Đà Nẵng và thành phố Yokohama hợp tác phát triển đô thị thông minh

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam phát biểu. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Chiều 16/1, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với lãnh đạo thành phố Yokohama của Nhật Bản, tổ chức Diễn đàn Phát triển đô thị lần thứ 12.

Tại Diễn đàn, hai bên cùng trao đổi về các chủ đề xây dựng khu công nghiệp sinh thái; quản lý chất thải rắn; phát triển đô thị thông minh; phát triển bền vững; đánh giá địa phương tự nguyện…

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam, các chủ đề được thảo luận tại Diễn đàn là cơ sở nghiên cứu, đưa ra những giải pháp giúp xây dựng, phát triển đô thị thông minh Đà Nẵng, giải quyết các vấn đề cấp thiết đang được thành phố quan tâm như quản lý giao thông, đô thị, an ninh trật tự, môi trường, giáo dục, y tế, phát triển kinh tế... phục vụ cho đời sống nhân dân, an toàn và an sinh xã hội ngày càng tốt hơn.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, thành phố Đà Nẵng tổ chức cho đoàn Nhật Bản đi thăm thực địa tại dự án Cảng Liên Chiểu, dự án di dời ga đường sắt, dự án Nhà máy xử lý rác thải… Bên cạnh đó, Diễn đàn đã tổ chức kết nối kinh doanh giữa Hội doanh nhân trẻ Đà Nẵng với các doanh nghiệp thành phố Yokohama. Các hoạt động trên nhằm tạo tiền đề thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng.

Ông Hashimoto Toru, Tổng Giám đốc Cục hợp tác quốc tế thành phố Yokohama của Nhật Bản, phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Ông Hashimoto Toru, Tổng Giám đốc Cục Hợp tác Quốc tế thành phố Yokohama, cho biết thời gian qua hai thành phố đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong quá trình hợp tác như xây dựng kế hoạch hành động phát triển đô thị; dự án nâng cấp thiết bị tại nhà máy lọc nước để giảm lượng khí thải CO2; triển khai dịch vụ đánh giá và lập kế hoạch thực hành tiết kiệm năng lượng...

Hiện Đà Nẵng và Yokohama đều là những thành phố tuyên bố trung hòa cacbon vào năm 2050. Hai bên tiếp tục bàn những giải pháp thực hiện hiệu quả mục tiêu trên. Việc Đà Nẵng hướng tới phát triển xanh, bền vững và xã hội trung hòa cacbon sẽ giúp thành phố quảng bá hình ảnh, thu hút thêm đầu tư, hỗ trợ trong tương lai.

Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng Yakabe Yoshinori nhận định Thành phố đặt mục tiêu phát triển kinh tế dài hạn để trở thành trung tâm thương mại, logistics, tài chính, du lịch, công nghệ cao, IT… của toàn khu vực Đông Nam Á.

Đà Nẵng đã và đang tích cực thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp Nhật Bản để thực hiện mục tiêu đó. Thành phố Yokohama cũng là thành phố cảng giống như Đà Nẵng, đồng thời là một phần của vùng công nghiệp lớn nhất tại Nhật Bản - vùng công nghiệp Keihin. Do đó Yokohama có nhiều doanh nghiệp công nghệ cao, IT đang hoạt động.

Hơn nữa, Yokohama cũng là một điểm du lịch nổi tiếng, có ngành Du lịch rất phát triển. Tổng Lãnh sự quán rất kỳ vọng vào sự phát triển hơn nữa của mối quan hệ giữa hai thành phố trong thời gian tới và mong muốn hỗ trợ hết mức trong khả năng có thể.

Thành phố Đà Nẵng và thành phố Yokohama bắt đầu quan hệ hợp tác từ năm 2013. Hai bên đã ký kết “Bản ghi nhớ về hợp tác kỹ thuật hướng tới phát triển bền vững giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Chính quyền thành phố Yokohama.”

Trên cơ sở đó, Diễn đàn Phát triển đô thị thành phố được tổ chức tại Đà Nẵng từ năm 2013 và đến nay đã có 11 Diễn đàn tại hai thành phố. Đây là sự kiện quan trọng, ý nghĩa để các nhà lãnh đạo, chuyên gia, doanh nghiệp đến từ Yokohama và Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng về xây dựng đô thị phát triển bền vững./.

