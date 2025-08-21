Đã rõ câu trả lời "Chanathip và Quang Hải, ai hay hơn?"

Câu lạc bộ Công An Hà Nội đã có khởi đầu đầy bất ngờ tại ASEAN Club Championship 2025/26 khi để thua ngược 1-2 trước BG Pathum United (Thái Lan), dù đã dẫn trước và được chơi hơn người trong phần lớn thời gian trận đấu. Đây là một trận đấu không chỉ phơi bày sự lãng phí cơ hội của đội bóng Việt Nam, mà còn khẳng định đẳng cấp siêu sao của Chanathip Songkrasin - "Messi Thái".

Khi Pathum United bị dẫn 0-1 và thi đấu với 10 người, Chanathip vào sân từ đầu hiệp hai như một vị cứu tinh. Anh lập tức giúp đội nhà kiểm soát thế trận và chỉ 13 phút sau, anh đã tạo ra bàn gỡ hòa. Từ một pha phất bóng dài, "Messi Thái" bứt tốc, đi bóng khéo léo vào trong rồi tung cú sút chân trái hiểm hóc, xuyên qua cả hàng thủ Công An Hà Nội lẫn thủ môn Nguyễn Filip để cân bằng tỉ số 1-1.

Chanathip vào sân và định đoạt trận đấu bằng màn trình diễn siêu hạng. (Ảnh: BG Pathum United)

Đỉnh điểm của màn trình diễn này là khoảnh khắc ở phút 90+7. Sau khi Nguyễn Filip lao ra ngoài vòng cấm phá bóng không tốt, Chanathip đã có một pha xử lý không tưởng.

Nhận thấy thủ môn đối phương chưa kịp lùi về, anh tung cú bấm bóng chân phải từ khoảng cách gần 40m, đưa bóng bay qua đầu Nguyễn Filip và đi thẳng vào lưới, ấn định chiến thắng 2-1 đầy kịch tính cho Pathum United. Bàn thắng này không chỉ làm bùng nổ sân vận động BG mà còn minh chứng cho đẳng cấp khác biệt của một ngôi sao lớn.

Trong khi Chanathip và đồng đội ăn mừng, Nguyễn Filip quỳ gối đầy thất vọng, và ngay cả HLV Mano Polking của Công An Hà Nội cũng phải bất ngờ trước những gì học trò cũ của mình đã làm được...

Dù thua trận, Công An Hà Nội mới là đội kiểm soát thế trận. Sau 10 phút đầu có phần lúng túng, đại diện Việt Nam đã lấy lại nhịp độ tấn công. Alan là mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công khi liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương. Anh đã mở tỉ số cho Công An Hà Nội ở phút 20 sau một pha phối hợp ăn ý với Leo Artur. Tuy nhiên, chính Alan cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn trước sự xuất sắc của thủ môn Bogdanovic.

Sự thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm đã trở thành một căn bệnh mãn tính của Công An Hà Nội. Thủ thành Bogdanovic của Pathum United đã có tới 11 pha cứu thua trước 21 cú dứt điểm của đội khách. Việc phung phí cơ hội cũng là nguyên nhân khiến Công An Hà Nội thất bại trước Buriram United ở chung kết và nay tiếp tục nhận trái đắng trước một đại diện khác của bóng đá Thái Lan.

"Messi Thái" khiến Quang Hải lu mờ. (Ảnh: BG Pathum United)

Một trong những tâm điểm của trận đấu là màn so tài giữa Quang Hải và Chanathip, hai ngôi sao thường xuyên được đặt lên bàn cân so sánh. Tuy nhiên, trong khi Chanathip có một hiệp hai bùng nổ, Quang Hải lại thi đấu mờ nhạt và gần như "tắt điện". Kết quả này có lẽ đã trả lời cho câu hỏi ai là cầu thủ đẳng cấp hơn ở Đông Nam Á.

Chanathip từ lâu được xem là cầu thủ hay nhất Đông Nam Á trong thế hệ của mình. Anh cùng Thái Lan 3 lần vô địch AFF Cup (2014, 2016, 2020) và cả 3 lần đều được bầu chọn là "Cầu thủ hay nhất giải". Chanathip cũng là cầu thủ Thái Lan đầu tiên góp mặt tại J-League 1 - giải vô địch quốc gia được đánh giá mạnh nhất châu Á.

Tại đây anh từng khoác áo Kawasaki Frontale, đội bóng 4 lần vô địch J-League 1. Mỗi khi bóng đá Thái Lan bước ra sân chơi châu lục, Chanathip luôn là gương mặt tiên phong, từ việc dẫn dắt Muangthong United tạo dấu ấn tại AFC Champions League đến truyền cảm hứng giúp tuyển Thái Lan lần đầu góp mặt ở vòng knock-out Asian Cup 2019.

Dù sự nghiệp không phải lúc nào cũng trải hoa hồng do chấn thương, đặc biệt là trong giai đoạn khoác áo Kawasaki Frontale, Chanathip vẫn trở lại đầy mạnh mẽ. Màn trình diễn vừa qua trước Công An Hà Nội một lần nữa cho thấy "phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi". Dù đã bước sang sườn dốc sự nghiệp, "Messi Thái" vẫn chứng minh anh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á.

"Phải nói thẳng, màn trình diễn của Chanathip trong hiệp hai ở đẳng cấp thế giới. Không chỉ ghi bàn, cậu ấy còn làm chủ hoàn toàn thế trận. Một mình cậu ấy thay đổi tất cả. Thật sự quá tuyệt vời", huấn luyện viên Polking dành lời khen cho Chanathip.

Ông cay đắng thừa nhận: “Chúng tôi đã có bàn thắng và thêm nhiều cơ hội ở hiệp một. Sang hiệp hai, chúng tôi chơi với 11 người trong khi Pathum United chỉ còn 10, nhưng cuối cùng lại thất bại. Tôi xin nhận trách nhiệm”.

Về phần mình, Chanathip cho biết: "Tôi muốn dành lời khen cho các đồng đội, ban huấn luyện cùng các cổ động viên về sự kiên nhẫn dù bị dẫn trước. Chiến thắng này dành cho tất cả mọi người"./.