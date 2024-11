Đại sứ Việt Nam tại Lào chúc mừng Quốc khánh Lào

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm tặng hoa chúc mừng 49 năm Quốc khánh Lào cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân dịp kỷ niệm 49 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2024), chiều 29/11, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm dẫn đầu Đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã đến chúc mừng ông Thongsavanh Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đã trân trọng tặng lẵng hoa tươi thắm và chúc mừng những thành tựu toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã giành được trong 49 năm qua; chuyển lời chúc mừng nồng nhiệt của ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và ông Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam tới Bộ trưởng Thongsavanh Phomvihane.

Đại sứ đặc biệt nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của Bộ Ngoại giao Lào vào thành công chung của Lào trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2024, AIPA 45, tiếp tục góp phần nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Lào trong khu vực và trên trường quốc tế.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công mới, to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX giai đoạn 2021-2025; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane (phải) tiếp Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đến chúc mừng 49 năm Quốc khánh Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Đại sứ bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào thời gian qua ngày càng được củng cố, tăng cường, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực kinh tế đã có những tiến triển đáng ghi nhận; nhấn mạnh việc lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên khẳng định, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Việt Nam và Lào sẽ luôn kề vai sát cánh, ủng hộ, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Đồng thời, Đại sứ trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của ông Thongsavanh Phomvihane trên cương vị Trưởng ban Đối ngoại trước đây cũng như vai trò Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hiện nay, thể hiện qua việc Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ Ngoại giao Lào đã phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cùng phục vụ hàng trăm chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao và các cấp trong năm qua.

Đại sứ mong muốn ông Thongsavanh Phomvihane, trên cương vị mới sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan liên quan; ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho Đại sứ quán Việt Nam tại Lào thực hiện tốt nhiệm vụ là cầu nối, điều phối, thúc đẩy các bộ, ban, ngành, cơ quan liên quan của hai nước thực hiện hiệu quả các thỏa thuận cấp cao hai nước, kết quả các chuyến thăm của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước thời gian tới, cũng như phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quan hệ giữa hai nước.

Ông Thongsavanh Phomvihane cảm ơn Đại sứ và Đoàn đã đến chúc mừng Quốc khánh của Lào; chuyển lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại và ông Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam; bày tỏ sự biết ơn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sự ủng hộ, đồng hành, giúp đỡ về mọi mặt, nhất là trong năm Lào đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN.

Bộ Thongsavanh Phomvihane trưởng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ và Đại sứ quán tổ chức triển khai thực hiện tốt các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy thực hiện hiệu quả kết quả các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao, những dự án hợp tác chiến lược và kế hoạch hợp tác giữa hai nước, cũng như tăng cường kết nối hai nền kinh tế, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương liên quan, nhất là trong bối cảnh khu vực và quốc tế đang tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm tặng hoa chúc mừng 49 năm Quốc khánh Lào cho Quyền Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lào Bounlua Phandanouvong. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Trước đó, ngày 25/11, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cũng đã dẫn đầu Đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đến chúc mừng ông Bounlua Phandanouvong, Quyền Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dịp kỷ niệm 49 năm Quốc khánh Lào.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm chúc mừng trong suốt 49 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, sự giám sát của Quốc hội cùng với tinh thần yêu nước và truyền thống cách mạng kiên cường, nhân dân các dân tộc Lào anh em đã giành được nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, giữ vững an ninh-chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, uy tín và vị thế của Lào ngày càng được nâng cao ở khu vực và quốc tế.

Theo Đại sứ Nguyễn Minh Tâm, những thành quả hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Lào thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của Ban Đối ngoại Lào; đề nghị thời gian tới, Ban Đối ngoại Trung ương Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào thúc đẩy các bộ, ngành liên quan hai nước thực hiện tốt các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, kết quả các chuyến thăm của các đồng chí lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước thời gian qua, đồng thời tiếp tục phối hợp, thu xếp các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, tổ chức tốt chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên đề cũng như phục vụ tốt các chuyến thăm chính thức, thăm làm việc, nội bộ, kiểm tra sức khỏe của lãnh đạo cấp cao và nguyên lãnh đạo cấp cao.

Đoàn Đại sứ quán Việt Nam và Ban Đối ngoại Lào chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm thay mặt toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, chúc mừng ông Bounlua Phandanouvong được Đảng, Nhà nước Lào tin tưởng bổ nhiệm giữ chức Quyền Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Đồng thời bày tỏ tin tưởng ông Bounlua Phandanouvong sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới mà Đảng, Nhà nước Lào giao phó.

Quyền Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lào Bounlua Phandanouvong chân thành cảm ơn Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã dành thời gian đến chúc mừng nhân dịp 49 năm Quốc khánh Lào; cảm ơn về những lời chúc mừng tốt đẹp và bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn dành ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa chí tình, có hiệu quả, kịp thời đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào về mọi mặt trong thời kỳ đấu tranh giải phóng đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước ngày nay, nhất là trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực. Đây thực sự là nguồn cổ vũ, động viên hết sức to lớn đối với đất nước Lào chúng tôi.

Quyền Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lào khẳng định Ban Đối ngoại Trung ương Lào sẵn sàng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và các cơ quan liên quan để thúc đẩy các bộ ngành liên quan hai nước thực hiện tốt các Thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; triển khai kết quả các chuyến thăm của các đồng chí lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong thời gian qua. Đồng thời tiếp tục phối hợp, thu xếp các chuyến thăm, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong thời gian tới./.

