Dàn vũ khí, khí tài hiện đại diễu hành qua Quảng trường Ba Đình sau 40 năm

Sau 40 năm, dàn vũ khí, khí tài hiện đại cùng nhiều phương tiện đặc chủng trở lại diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Tối 21/8, lần đầu tiên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tiến hành tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình.

Trong đội hình diễu binh, diễu hành có 15 khối khí tài với nhiều phương tiện hiện đại, đánh dấu lần thứ hai kể từ năm 1985, dàn xe pháo, vũ khí, khí tài quy mô lớn trở lại diễu hành tại đây.

Ngoài các khí tài quen thuộc như xe tăng T54, T55, T90, còn có nhiều sản phẩm do công nghiệp quốc phòng Việt Nam tự chủ chế tạo như Tổ hợp tên lửa Trường Sơn, xe chiến đấu bộ binh XCB-01, UAV, radar…

Bộ Công an cũng góp mặt với hàng chục phương tiện đặc chủng hiện đại: xe tác chiến chống khủng bố, trung tâm chỉ huy cơ động, xe bọc thép chống đạn, phương tiện tác chiến dưới nước, xe chống bạo loạn…

Nhiều loại khí tài lần đầu tiên xuất hiện tại lễ diễu binh./.