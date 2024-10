Điện Biên: Trao tặng nhà mới cho các hộ dân bị thiệt hại do lũ quét ở Mường Pồn

Lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên và huyện Điện Biên bàn giao nhà cho các hộ dân. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 14/10, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao 10 ngôi nhà cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Từ giữa tháng 9/2024, trên diện tích đất có sẵn của các gia đình, Công an tỉnh Điện Biên đã huy động lực lượng tập trung xây dựng nhà mới cho người dân tại bản Lĩnh, xã Mường Pồn.

Bộ Công an hỗ trợ kinh phí 50 triệu đồng/nhà, huyện Điện Biên hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà. Các đơn vị thuộc Công an tỉnh Điện Biên ủng hộ ngày công để xây dựng các ngôi nhà.

Đến nay, sau hơn 1 tháng khẩn trương thi công, 10 ngôi nhà đã hoàn thành. Mỗi ngôi nhà được xây dựng với kết cấu móng bêtông cốt thép, dầm chịu lực, cột sắt mái tôn chống nóng, hệ thống điện và một số hạng mục sân, bếp...

Tổng trị giá 10 ngôi nhà là 990 triệu đồng, trong đó 290 triệu đồng vốn đối ứng của các hộ dân.

Phấn khởi khi nhận ngôi nhà mới, ông Lò Văn Liên ở bản Lĩnh, chia sẻ trận lũ vừa qua đã quét theo nhà cửa, ruộng vườn của gia đình. Cuộc sống sau lũ trở nên bấp bênh khi không biết gia đình sẽ sống ở đâu nên ông rất phấn khởi khi được các cấp chính quyền địa phương, lực lượng chức năng quan tâm, hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới. Từ nay, gia đình sẽ quyết tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế để xóa đói, giảm nghèo.

Đại tá Lù Minh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, cho biết những ngôi nhà mới được khánh thành thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Công an tỉnh Điện Biên dành cho người dân gặp khó khăn, bị mất nhà ở do thiên tai. Đây là nguồn động viên to lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho các gia đình thêm yên tâm phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên và huyện Điện Biên bàn giao tượng trưng chìa khóa nhà cho các hộ dân. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại buổi lễ, Bộ Công an trao tặng 10 suất quà, Huyện ủy Điện Biên tặng 10 suất quà; Hội Phụ nữ Công an tỉnh Điện Biên tặng 10 máy thái nông nghiệp đa năng; Ban Thanh niên (Công an tỉnh) cùng các nhà hảo tâm tặng 1.000 con gà, thức ăn chăn nuôi để hỗ trợ sinh kế cho 10 hộ gia đình vừa nhận nhà mới.

Trước đó, ngày 25/7 ở xã Mường Pồn, huyện Điện Biên xảy ra trận lũ quét khiến 4 người thiệt mạng, 3 người mất tích, hơn 20 nhà bị trôi, sập hoàn toàn, trên 100 nhà ở bị ảnh hưởng, sạt lở vùi lấp.

Trận lũ quét cũng khiến phần lớn diện tích nông nghiệp của người dân bị cuốn trôi, vùi lấp, do đó ưu tiên hàng đầu là bố trí tái định cư cho những hộ dân mất nhà hoặc nằm trong vùng nguy hiểm.

Với sự nỗ lực của địa phương, sự chung tay hỗ trợ của các lực lượng, đến nay một số hộ dân đã được nhận ngôi nhà mới an toàn hơn, khang trang hơn./.

