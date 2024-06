Điều tra, xác minh thông tin hai vụ lừa đảo hơn 8 tỷ đồng thông qua Facebook

Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Công an tỉnh Cà Mau tiếp nhận đơn trình báo của 2 nạn nhân về việc bị lừa đảo thông qua mạng xã hội Facebook; với tổng số tiền trong hai vụ là hơn 8 tỷ đồng.

Lừa đảo trực tuyến. Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Chiều 26/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Cà Mau, cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của hai nạn nhân về việc bị lừa đảo thông qua mạng xã hội Facebook.

Theo đơn trình báo, tổng số tiền trong hai vụ lừa đảo là hơn 8 tỷ đồng.

Cụ thể, theo trình báo của chị T, ngụ thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, vào tháng 11/2023, chị kết bạn với tài khoản Facebook tên "Trần Gia Khang."

Tài khoản này giới thiệu có người quen làm trong sàn giao dịch chứng khoán và rủ chị T tham gia đầu tư để sinh lời. Chị T đã đồng ý tham gia. Sau đó, tài khoản "Trần Gia Khang" gửi đường link qua Messenger hướng dẫn chị T đăng ký, tạo tài khoản tham gia.

Khi tham gia đầu tư, ở 2 lần đầu, chị T được chuyển trả tiền lãi đúng hạn. Tuy nhiên đến lần thứ 3, tài khoản này và hệ thống sàn giao dịch điện tử lấy nhiều lý do buộc chị T nộp thêm tiền mới nhận được tiền đã đầu tư. Theo trình báo của chị T, từ ngày 19-21/2 vừa qua, chị đã chuyển hơn 7 tỷ đồng.

Ngoài vụ việc nêu trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Cà Mau cũng tiếp nhận đơn trình báo của bà C, ngụ thành phố Cà Mau, về việc có người tự xưng Đại úy Trường Sĩ quan Lục quân 2, ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, lừa đảo bà chuyển tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Theo đơn trình báo của bà C, ngày 30/5 vừa qua, bà kết bạn với tài khoản facebook có tên "Gia Bảo." Sau đó, người này đã gọi video qua messenger cho bà và tự giới thiệu là "Lâm Gia Bảo," Đại úy thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 2.

Sau khi trò chuyện, người tự xưng là "Lâm Gia Bảo" hứa sẽ giới thiệu việc làm cho bà C trên trang thương mại điện tử Lazada với mức thu nhập từ 7-10 triệu đồng/tháng. Bà C tin tưởng nên đã đồng ý tham gia. Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 2-11/6 vừa qua, bà C đã chuyển hơn 1,2 tỷ đồng vào số tài khoản mà người giới thiệu "Lâm Gia Bảo" cung cấp.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra, xác minh 2 vụ lừa đảo nêu trên.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, thời gian qua, hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông, mạng Internet, các trang mạng xã hội có chiều hướng diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm lôi kéo, dụ dỗ những người hám lợi, nhẹ dạ, cả tin để chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Cà Mau đã phát thông báo về một số phương thức, thủ đoạn của các đối tượng hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông, mạng internet, các trang mạng xã hội thường gặp trên địa bàn. Theo đó, các thủ đoạn lừa đảo qua mạng người dân thường gặp như chuyển tiền cho người quen qua tài khoản mạng xã hội Facebook giả mạo hoặc đã bị hack; giả danh để gọi điện lừa đảo nạn nhân.

Các thủ đoạn thường gặp nhất là giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện yêu cầu nạn nhân cung cấp mã OTP, thông báo dịch vụ Internet Banking bị lỗi…; giả danh nhân viên nhà mạng gọi điện thông báo trúng thưởng; thậm chí giả danh cán bộ sở, ngành, Công an để gọi điện thông báo bị hại có liên quan đến đường dây phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, yêu cầu bị hại chuyển tiền để giảm tội hoặc để phục vụ công tác điều tra, xử lý…

Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dùng mạng xã hội cần cảnh giác, tỉnh táo trước những lời chào, mời sản phẩm giá rẻ, việc làm thu nhập cao hay việc hỏi mượn tiền qua tin nhắn trên mạng.

Khi phát hiện các vụ việc có liên quan đến hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, mạng Internet, các trang mạng xã hội, xảy ra trên địa bàn tỉnh, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Cà Mau để xử lý đúng quy định./.

