Doanh nghiệp Hàn Quốc đa dạng hóa chuỗi cung ứng than chì để sản xuất pin

Theo Bộ Thương mại Hàn Quốc, nước này đã nhập khẩu than chì tổng hợp và tự nhiên trị giá 241 triệu USD để sản xuất pin vào năm 2022, trong số đó 93,7% được nhập khẩu từ Trung Quốc.

Than chì được sử dụng để chế tạo cực dương của pin điện, là phần tích điện âm của pin. (Nguồn: Business Korea)

Các nhà sản xuất pin Hàn Quốc đang tăng tốc nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ để tìm nguồn nguyên liệu chính, bao gồm cả than chì, khi Mỹ lùi thời hạn cấm sử dụng khoáng sản của Trung Quốc thêm 2 năm.

Đầu tháng này, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố gia hạn chương trình tín dụng thuế trị giá 7.500 USD đối với xe điện có chứa linh kiện từ các thực thể nước ngoài, bao gồm cả Trung Quốc, cho đến cuối năm 2026.

Hàn Quốc phụ thuộc rất nhiều vào than chì nhập khẩu từ Trung Quốc, quốc gia hiện chiếm 70% sản lượng than chì toàn cầu.

Một quan chức trong ngành cho biết hiện có những lo ngại rằng nếu pin Hàn Quốc không nhận được ưu đãi thuế của Mỹ, pin rẻ hơn của Trung Quốc sẽ tràn ngập thị trường xe điện.

Quan chức này nói: "Ba nhà sản xuất pin Hàn Quốc là Samsung SDI, LG Energy Solution và SK On đã đạt doanh thu tổng cộng 10.000 tỷ won (7,3 tỷ USD) tại thị trường Mỹ vào năm 2023. Nếu lệnh hạn chế của Mỹ có hiệu lực từ năm nay, doanh số bán hàng của họ sẽ giảm đáng kể."

Hàn Quốc tìm nguồn nhập khẩu và phân phối than chì từ Việt Nam Trong bối cảnh Trung Quốc tăng kiểm soát xuất khẩu than chì, DA Technology kỳ vọng hợp đồng nhập khẩu từ Việt Nam sẽ có thể đóng một vai trò tích cực trong việc cung cấp than chì cho Hàn Quốc.

Trong bối cảnh đó, kế hoạch của Mỹ nhằm hạn chế nguyên liệu có nguồn gốc từ Trung Quốc để sản xuất pin đủ điều kiện được hưởng ưu đãi thuế xe điện bắt đầu từ năm nay, đã làm dấy lên lo ngại khi các nhà sản xuất pin Hàn Quốc cung cấp 30 trong số 36 mẫu xe điện đang nhận được ưu đãi thuế của Mỹ.

Nhà nghiên cứu cấp cao Park Jae-bum tại Viện nghiên cứu Posco cho biết: “Thật tốt là hạn chế đã được đẩy lùi. Nếu các nhà sản xuất pin không nhanh chóng tìm kiếm nguồn than chì khác, họ sẽ lại gặp khủng hoảng.”

Đầu năm nay, Posco Future M, công ty duy nhất của Hàn Quốc sản xuất cực âm sử dụng than chì tự nhiên, đã đạt được thỏa thuận với Syrah Resources Limited, công ty của Australia chuyên thăm dò, phát triển và sản xuất than chì xuất khẩu sang các thị trường châu Âu, châu Mỹ và châu Á để nhập khẩu tối đa 60.000 tấn sản phẩm than chì tự nhiên mỗi năm trong 6 năm.

Syrah Resources Limited là công ty dẫn đầu trong ngành khai thác than chì và tập trung vào việc thăm dò, sản xuất và bán than chì từ dự án Balama Graphite Operations ở Mozambique.

Posco Future M cũng là nhà sản xuất than chì tổng hợp duy nhất tại Hàn Quốc, đứng ở vị trí thứ 9 trên thị trường cực âm toàn cầu vào năm 2022, chiếm 2,3% thị phần.

Bên cạnh đó, Posco International đang thảo luận với Madagascar và Tanzania để nhập khẩu khoảng 90.000 tấn than chì tự nhiên hàng năm.

LG Energy Solution cũng đã ký thỏa thuận với Syrah Resources Limited vào tháng 6/2023 để cùng phát triển vật liệu cực dương than chì nhân tạo cho pin lithium-ion và phát hành tổng số tiền gốc trị giá 30 triệu USD dưới dạng trái phiếu chuyển đổi không có bảo đảm.

Pin lithium-ion. (Nguồn: Bestmag)

Nhà sản xuất pin cũng dự kiến sẽ nhập khẩu than chì tự nhiên từ Syrah Resources Limited từ năm 2025, theo thỏa thuận được ký vào năm 2022.

Samsung SDI đã ký thỏa thuận với Syrah Resources Limited vào năm 2023 để cung cấp cực âm than chì tự nhiên.

Công ty cho biết họ đang thử nghiệm sản phẩm của Syrah Resources Limited trong pin cho đến tháng Bảy và dự kiến sẽ cung cấp 10.000 tấn than chì tự nhiên hàng năm kể từ năm 2026.

SK On đã ký một thỏa thuận bao tiêu có điều kiện với công ty than chì Westwater Resources của Mỹ vào tháng Hai để đảm bảo than chì tự nhiên cấp pin ở Bắc Mỹ.

Theo thỏa thuận, SK On sẽ có thể cung cấp tổng cộng 34.000 tấn sản phẩm cực dương than chì tự nhiên được xử lý tại Nhà máy than chì Kellyton của Westwater nằm gần Kellyton, Alabama từ năm 2027-2031.

SK On cho biết họ có kế hoạch sử dụng sản phẩm này cho cơ sở vật chất sản xuất pin của họ ở Mỹ.

Công ty cũng đã ký thỏa thuận phát triển chung với Urbix, một bộ xử lý than chì của Mỹ, vào năm 2023 để cùng phát triển vật liệu cực dương hiệu suất cao được tùy chỉnh cho pin của SK On.

Sau quyết định của Bộ Tài chính Mỹ, Bộ Thương mại Hàn Quốc đã công bố chương trình hỗ trợ trị giá 9.700 tỷ won (7,07 tỷ USD) để giúp các nhà sản xuất pin Hàn Quốc tìm nhà cung cấp than chì mới bên ngoài Trung Quốc trong 2 năm tới.

Nhấn mạnh vai trò của việc đa dạng hóa và quản lý ổn định chuỗi cung ứng các nguyên liệu thiết yếu trong một cuộc họp với khu vực tư nhân tuần trước, Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Ahn Duk-geun khẳng định: “Sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà sản xuất ôtô, pin và Chính phủ Hàn Quốc là rất quan trọng”./.