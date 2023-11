Đổi tội danh 'lừa đảo" đối với bị cáo lừa bán iPhone giá rẻ, chiếm đoạt tiền tỷ

Bị cáo Hà Thị Nga. (Nguồn: Công Lý)

Ngày 27/11, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hà Thị Nga (sinh năm 1980, ở Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội) bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản."

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng Xét xử tuyên phạt bị cáo Nga từ 15-16 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản." Tuy nhiên, sau khi xét xử, tòa đã quyết định đổi tội danh xét xử bị cáo Nga từ tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” sang tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tuyên phạt bị cáo Nga lĩnh án 20 năm tù.

Theo cáo trạng, tháng 11/2011, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Hà Nội nhận được đơn của anh Nguyễn Hoàng L. (sinh năm 1989, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng nhiều cá nhân khác tố cáo Hà Thị Nga.

Trong đơn, mọi người tố cáo Nga có hành vi nhận tiền đặt mua các mặt hàng công nghệ điện tử của hãng Apple như: điện thoại iPhone, máy tính bảng Ipad, máy tính xách tay Macbook, phụ kiện điện tử... hoặc vay tiền của họ, sau đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú, không trả hàng và chiếm đoạt tiền.

Do Hà Thị Nga bỏ trốn khỏi nơi cư trú, ngày 12/4/2012, cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã có quyết định truy nã đối với bị can về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản."

Đến ngày 13/12/2022, Hà Thị Nga bị bắt theo quyết định truy nã tại Công an phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định năm 2010, Hà Thị Nga là chủ cửa hàng kinh doanh quần áo trẻ em “Shop Nhím Bông."

Đầu năm 2011, Nga giới thiệu với những người quen biết mình về việc có thể nhập hàng công nghệ điện tử của hãng Apple từ nước ngoài về Việt Nam với số lượng lớn, giá rẻ hơn giá thị trường... để nhận tiền đặt mua hàng hoặc vay tiền của nhiều người để kinh doanh.

Đến ngày 27/10/2011, Nga bỏ trốn khỏi nơi cư trú, không trả hàng cũng như không trả lại tiền cho các bị hại.

Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 4-11/2011, Hà Thị Nga đã chiếm đoạt của 10 bị hại với tổng số tiền là hơn 17,5 tỷ đồng. Cụ thể, thông qua mối quan hệ xã hội, anh Nguyễn Hoàng L. quen với Hà Thị Nga vì tin tưởng nên đã nhiều lần chuyển tiền cho Nga để đặt mua hàng công nghệ điện tử của hãng Apple theo hình thức đặt cọc 50%/tổng giá trị đơn hàng từ tháng 4 đến đầu tháng 9/2011.

Sau khoảng 5-7 ngày, Nga trả đủ hàng, anh L. sẽ thanh toán 50% số tiền còn lại. Đến hạn, Nga đều trả hàng cho anh L. đầy đủ, đảm bảo chất lượng.

Khoảng giữa tháng 9/2011, anh L. đã 2 lần chuyển cho Hà Thị Nga tổng số gần 1,7 tỷ đồng để đặt mua điện thoại iPhone 4, máy tính bảng Ipad, máy tính xách tay Macbook. Nga hẹn sau 3 ngày sẽ trả đủ hàng.

Tuy nhiên, đến hạn, Nga không trả hàng cho anh L. mà xin khất với nhiều lý do: vận chuyển, thủ tục nhập hàng bị chậm, khó khăn. Ngoài ra, trong tháng 10/2011, anh L. còn cho Hà Thị Nga vay 150 triệu đồng. Tổng cộng, Hà Thị Nga đã nhận của anh L. số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Đến ngày 27/10/2011, Nga bỏ đi khỏi nơi cư trú, không trả hàng cũng như không trả lại tiền cho anh L.

Tương tự thủ đoạn trên, Nga còn chiếm đoạt số tiền 3,1 tỷ đồng của chị Vũ Ngọc L. Theo cáo trạng, năm 2008, chị L. quen biết Hà Thị Nga do cùng kinh doanh quần áo trẻ em. Năm 2010, Nga nói với chị L., Nga đã chuyển sang kinh doanh hàng điện thoại di động iPhone và vay tiền của chị nhiều lần để nhập hàng, mỗi lần vay từ 50 đến 100 triệu đồng, không có lãi, hạn trả hàng từ 5-7 ngày. Nga đều trả tiền đầy đủ, đúng hạn kèm theo tiền cảm ơn 10 triệu đồng cho chị L.

Khoảng giữa tháng 8/2011, Nga nói với chị L. về việc Nga đang cần số tiền lớn để nhập hàng điện thoại iPhone và hỏi vay tiền chị với lãi suất thỏa thuận là 8%/tháng, thời hạn vay là 3 tháng, trả lãi vào ngày 30 hàng tháng và được chị L. đồng ý.

Ngày 22/8/2011, do Nga cần vay gấp số tiền lớn để nhập hàng điện thoại iPhone nên chị L. đã đi vay bạn 600 triệu đồng cho Nga mượn. Khi vay, Nga đã viết Giấy vay tiền. Cùng ngày 22/8/2011, chị L. cho Nga vay tiếp số tiền 2 tỷ đồng thông qua ký Hợp đồng cho vay tiền.

Ngày 18/9/2011, chị L. tiếp tục cho Nga vay số tiền 700 triệu đồng với lãi suất 8%/tháng, thời hạn vay là 3 tháng và trả lãi vào ngày 30 hàng tháng. Tổng cộng, chị L. đã cho Hà Thị Nga vay tổng số tiền là 3,3 tỷ đồng.

Trong quá trình vay, ngày 24/10/2011, Nga mới trả cho chị L. 200 triệu đồng tiền gốc và chưa trả tiền lãi. Đến ngày 27/10/2011, Nga đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và hiện còn chiếm đoạt của chị L. số tiền 3,1 tỷ đồng…/.