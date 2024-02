Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa, sương mù vào sáng sớm

Các toà cao tầng ở Hà Nội bị sương mù bao phủ, tầm nhìn bị hạn chế. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 21/2, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu vực đồng bằng ven biển đêm và sáng sớm có mưa phùn.

Dự báo, từ đêm 22-24/2, có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ ngày 23-24/2 khả năng trời chuyển lạnh; từ ngày 26/2 trời chuyển rét.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; từ khoảng ngày 23-24/2 Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Các khu vực khác đêm không mưa; ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 21/2, phía Tây Bắc Bộ, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng; gió nhẹ; đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; riêng khu vực Tây Bắc có nơi 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu vực đồng bằng, ven biển Đông Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác; gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C; riêng khu vực đồng bằng và ven biển 26-28 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù rải rác; gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, ngày nắng; riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa; gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; đêm không mưa; gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C./.

