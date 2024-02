Xu thế thời tiết từ nay đến giữa tháng 3/2024 có gì đáng lưu ý?

Trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 10/3/2023, miền Bắc có thể xuất hiện sương mù. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường), trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 10/3/2023, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm (như rét đậm, rét hại, sương mù, dông, mưa đá) có thể ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Thông tin cụ thể, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) Trần Thị Chúc cho biết trong khoảng thời gian trên, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1,5 độ C, riêng Tây Bắc có nơi cao hơn 1,5 độ C.

Một số lưu ý để bảo vệ sức khỏe trong những ngày sương mù dày đặc Khi di chuyển ngoài đường, mọi người nên sử dụng khẩu trang y tế để ngăn chặn khí độc trong sương; không nên tập thể dục ngoài trời vào buổi sớm khi có sương mù.

Mặc dù nền nhiệt độ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm song không khí lạnh vẫn tiếp tục tác động đến thời tiết ở trong nước, tuy nhiên không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm.

Riêng trong giai đoạn 10 ngày giữa tháng Hai, không khí lạnh có khả năng hoạt động xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Với xu thế thời tiết trên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân.

Ngoài ra, không khí lạnh có thể gây ra băng giá ở một số nơi vùng núi cao phía Bắc ảnh hưởng lớn đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Sương mù và mưa phùn cũng có thể gây ảnh hưởng đến khả năng quan sát, tăng nguy cơ va chạm trong các hoạt động lưu thông.

Về lượng mưa, trong thời kỳ dự báo từ nay đến ngày 10/3/2023, tổng lượng mưa tại khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ phổ biến thấp hơn từ 5-10 mm; khu vực phía Đông Bắc Bộ cao hơn từ 5-10mm; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa với tổng lượng mưa thấp hơn từ 5-10mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Riêng tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa rào và cục bộ mưa vừa, mưa to.

Trước mắt, trong khoảng thời gian 10 ngày tới (từ đêm 16/2 đến ngày 24/2), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét.

Cũng trong khoảng 10 ngày tới, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng trời lạnh. Riêng từ ngày 22-24/2, khả năng khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa, mưa rào và dông rải rác.

Các khu vực khác từ đêm 16/2 đến ngày 24/2 dự báo có mưa rào vài nơi về đêm; ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng./.