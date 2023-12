Đồng Nai: Triệt phá lò ‘độ’ xe môtô lớn nhất thành phố Biên Hòa

Công an kiểm tra tại phòng cách âm, phục vụ việc kiểm tra tốc độ phương tiện của lò "độ" xe. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 23/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã triệt phá thành công một lò “độ” xe môtô lớn nhất thành phố Biên Hòa và bàn giao toàn bộ phương tiện cho Công an thành phố Biên Hòa để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 22/12, Tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Biên Hòa và Công an phường Hóa An kiểm tra hành chính tiệm sửa xe của anh Nguyễn Đăng Khoa, sinh năm 1994, ở số 131, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố An Hòa, phường Hóa An.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 thợ sửa xe đang lắp rắp, bảo dưỡng, thay thế phụ tùng, sửa chữa xe môtô cho khách hàng.

Qua kiểm tra thực tế phát hiện có tổng cộng 14 xe môtô; trong đó có một số xe đã được tháo rời, đang sửa chữa có dấu hiệu “độ, chế.” Ngoài ra, chủ tiệm còn trang bị 1 phòng cách âm, rộng khoảng 10m2 để phục vụ kiểm tra tốc độ phương tiện.

Tổ công tác đã bàn giao toàn bộ phương tiện nói trên cho Công an thành phố Biên Hòa để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an Đồng Nai triệt phá 'lò độ xe môtô' trái phép ở Biên Hòa Kiểm tra tiệm sửa xe ở khu phố 2, phường An Hòa, thành phố Biên Hòa, lực lượng công an phát hiện 5 xe môtô đã có dấu hiệu độ, chế, trong đó có một phương tiện có dấu hiệu đục lại số máy.

Chủ tiệm sửa xe môtô Nguyễn Đăng Khoa khai nhận, năm 2012 có làm việc cho một cửa hàng xe máy tại phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa. Được khoảng 3 năm, khi tay nghề lên cao, anh quyết định về mở tiệm sửa xe trong con đường hẻm ở phường Bửu Hòa.

Do lượng khách đến sửa chữa ít, không đủ để trang trải cuộc sống gia đình, nên anh Khoa đã đến thuê mặt bằng trên đường Nguyễn Ái Quốc, phường Hóa An để mở tiệm khác. Khi biết Khoa rất giỏi về công nghệ “độ, chế” xe nên rất nhiều tay “chơi xe” ở trong và ngoài tỉnh đã tìm đến tiệm của anh để sửa chữa, nâng cấp xilanh, thay đổi pô, mâm xe…

Trung tá Trương Thành Thảo, Tổ trưởng Tổ công tác Đặc biệt thuộc Công an tỉnh Đồng Nai, thông tin qua kiểm tra thực tế cho thấy tiệm sửa xe trên có dấu hiệu “độ, chế” với tính chất, mức độ tinh vi hơn và có trang bị đầy đủ phòng cách âm để kiểm tra tốc độ, hệ thống đánh lửa trước khi đưa xe ra ngoài sử dụng.

Qua hơn 2 tháng thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Đồng Nai về tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, các tổ công tác thường xuyên phối hợp với công an ở nhiều đơn vị, địa phương rà soát những điểm sửa chữa xe môtô có dấu hiệu “độ, chế.”

Qua kiểm tra hàng chục cơ sở sửa chữa xe máy, lực lượng chức năng đã lập hồ sơ, xử lý nghiêm 3 cơ sở quy mô lớn, có dấu hiệu “độ, chế” tiếp tay cho các đối tượng đua xe trái phép, lợi dụng phương tiện này để phạm tội. Do đó, tình trạng thanh, thiếu niên sử dụng xe môtô phân khối lớn để đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng đã giảm hẳn.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, việc triệt phá các lò “độ” xe môtô trái phép của lực lượng Công an Đồng Nai đã góp phần ngăn chặn số thanh, thiếu niên có ý định sử dụng xe môtô đua xe trái phép; thực hiện hành vi cướp giật tài sản của người dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, năm 2024./.