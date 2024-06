Đồng Tháp: Đã cơ bản khống chế đám cháy tại Vườn Quốc gia Tràm Chim

Đám cháy tại Vườn Quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp) đã cơ bản được khống chế. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy rừng tại phân khu A1 của Vườn Quốc gia Tràm Chim, tối 11/6, tại Ủy ban Nhân dân xã Phú Đức, huyện Tam Nông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện có cuộc họp với lãnh đạo huyện Tam Nông cùng lãnh đạo các ngành liên quan để nắm tình hình công tác chữa cháy và những ảnh hưởng, thiệt hại do vụ cháy gây ra.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện cho biết đến khoảng 16 giờ ngày 11/6, các lực lượng tham gia đã cơ bản khống chế đám cháy tại phân khu A1, Vườn Quốc gia Tràm Chim, không còn nguy cơ cháy lan. Các lực lượng chức năng vẫn túc trực tại hiện trường, tiếp tục dập tắt tàn, không để đám cháy bùng phát trở lại.

Theo báo cáo nhanh của Vườn Quốc gia Tràm Chim, khoảng 10 giờ 45 phút ngày 11/6, trạm bảo vệ rừng Phú Đức số 2 phát hiện đám cháy tại phân khu A1 và báo cáo về Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Ngay lập tức, các lực lượng và phương tiện được huy động đến hiện trường chữa cháy.

Để chữa cháy tại Vườn Quốc gia Tràm Chim có hơn 240 người tham gia, bao gồm nhiều lực lượng như: viên chức, nhân viên Vườn Quốc gia Tràm Chim, kiểm lâm, công an, quân sự... và người dân địa phương. 13 máy bơm nước, máy chữa cháy, 10 bình xịt máy, 7 chiếc tắc ráng… đã được huy động để chữa cháy.

Ngay sau khi đám cháy xảy ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy.

Đại tá Bùi Bé Năm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, trực tiếp chỉ huy về nghiệp vụ chữa cháy tại hiện trường. Với sự nỗ lực của các ngành liên quan, sự tích cực tham gia của người dân địa phương, sau hơn 5 giờ phát hiện, đám cháy cơ bản được khống chế.

Ông Cao Thái Phong, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Tràm Chim, cho biết tổng diện tích đám cháy khoảng 20,04ha, trong đó cháy dưới tán rừng là 18,2ha; cháy đồng cỏ 1,84ha.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, có 5 xe gắn máy bị cháy, trong đó có 3 xe cháy hoàn toàn, 2 xe cháy một phần, tổng thiệt hại hơn 60 triệu đồng.

Đến chiều cùng ngày, các lực lượng đã cơ bản khống chế đám cháy. Đơn vị tiếp tục cử nhân viên trực kiểm tra, theo dõi tình hình để xử lý kịp thời tình huống phát sinh. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân gây cháy có thể do có người xâm nhập trái phép dùng lửa bất cẩn gây ra.

Đại tá Bùi Bé Năm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết nhận định ban đầu nguyên nhân cháy là do con người nên Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Công an huyện Tam Nông điều tra, làm rõ nguyên nhân cháy tại Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Hiện nay, phương tiện, máy móc phục vụ chữa cháy vẫn bố trí tại hiện trường và các lực lượng công an, quân sự, lực lượng của địa phương vẫn chia ca trực đề phòng, kịp thời xử lý trường hợp phát sinh sự cố./.

Cà Mau: Rừng ở U Minh Hạ đã thoát hiểm, nguy cơ xảy ra cháy còn rất thấp Từ giữa tháng Năm đến nay trên địa bàn tỉnh Cà Mau xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, góp phần giải nhiệt cho toàn bộ diện tích rừng trong tình trạng khô hạn, nguy cơ cháy cao.