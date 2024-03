Đồng Tháp: Hai vườn cây cảnh bị kẻ gian đầu độc, thiệt hại hàng tỷ đồng

Một số cây trong khu vườn ở xã Hòa Thành (Lai Vung, Đồng Tháp) bị chết do kẻ gian đổ thuốc diệt cỏ vào gốc. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Gần đây, 2 vườn trồng cây cảnh nằm trên địa bàn xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc và xã Hòa Thành, huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) của người dân bị kẻ gian “đầu độc," tưới thuốc diệt cỏ vào gốc, thiệt hại ước tính khoảng hơn 2 tỷ đồng.

Chủ vườn cây cảnh đã trình báo vụ việc đến cơ quan Công an và đang được điều tra, xử lý.

Hai vườn cây cảnh bị “đầu độc” là của ông Nguyễn Tiến Tuần, trú tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Theo ông Tuần, gần đây, ông phát hiện dưới nhiều gốc cây cảnh trong khu vườn nằm trên địa bàn xã Tân Quy Tây có chất màu trắng, mùi hôi nồng nặc. Nghi ngờ đó là thuốc diệt cỏ đậm đặc, ông đã cố gắng thực hiện những biện pháp cứu cây nhưng không mang lại hiệu quả.

Đến nay, 10 cây cảnh nhiều năm tuổi như cây thông, kè bạc, vạn niên tùng, phát tài núi, lan bầu rượu đều đã chết, lá héo khô.

Ngay sau khi phát hiện có chất lạ dưới những gốc cây cảnh, ông Tuần đã trình báo với Công an thành phố Sa Đéc. Lực lượng Công an đến hiện trường, tiến hành lấy mẫu để gửi giám định.

Kết quả xác định mẫu vật màu trắng, có mùi hôi thu thập tại những gốc cây chính là thuốc diệt cỏ 2.4D. Loại thuốc này đã bị cấm lưu hành do đặc biệt độc hại với con người và môi trường.

Công an thành phố Sa Đéc đã phối hợp các đơn vị liên quan định giá tài sản thiệt hại của ông Tuần đối với 10 cây cảnh bị chết là hơn 440 triệu đồng.

Thượng tá Phạm Hồng Thanh, Phó trưởng Công an thành phố Sa Đéc, cho biết khi đến hiện trường, cơ quan điều tra xác định vụ việc có dấu hiệu hủy hoại tài sản do mâu thuẫn cá nhân.

Đến nay, cơ quan điều tra đã chính thức khởi tố vụ án hình sự với tội hủy hoại tài sản theo Điều 178 của Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ để xác định đúng đối tượng vì quan điểm là không để lọt tội phạm và xử lý đúng người, đúng tội, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Cơ quan điều tra đang quyết tâm điều tra, làm rõ, sớm đưa vụ án ra xét xử.

Trong khi vụ việc đang được Công an thành phố Sa Đéc thụ lý, điều tra, chưa xác định được chính xác thủ phạm thì vào tháng 2, khu vườn của ông Tuần nằm trên địa bàn xã Hòa Thành, huyện Lai Vung (cách khu vườn ở thành phố Sa Đéc khoảng 2km) tiếp tục bị kẻ gian “đầu độc” bằng thủ đoạn tương tự. Nhiều gốc cây cảnh có giá trị kinh tế cao bị tưới độc chất màu trắng, mùi hôi nồng nặc.

Ông Huỳnh Hữu Thanh là lao động làm việc tại khu vườn xã Hòa Thành, huyện Lai Vung cho hay, kẻ xấu đổ độc chất vào gốc cây lúc ban đêm, đến hơn 24 giờ sau, ông mới phát hiện. Ông đã cố gắng tưới nhiều nước vào gốc để cứu cây nhưng vô hiệu, có thể vì thuốc đã ngấm vào thân cây.

Cây kè bạc trồng ven đường ĐT-852B (thuộc xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc) đã chết vì bị đổ thuốc diệt cỏ vào gốc. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Ông Nguyễn Tiến Tuần bức xúc cho biết vụ “đầu độc” khu vườn tại Sa Đéc đang điều tra, kẻ xấu lại tiếp tục ra tay hãm hại khu vườn ở huyện Lai Vung. Lần này gây thiệt hại kinh tế nhiều hơn gấp gần 4 lần so với vụ trước.

Khu vườn ở xã Hòa Thành, huyện Lai Vung có trên 60 cây lộc vừng, kè bạc hơn 20 năm tuổi, thân cây cao từ 8-9m đang bị héo lá, rụng dần và chết, tổng giá trị thiệt hại khoảng trên 1,6 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Tiến Tuần cho biết khu vườn có hàng rào bảo vệ phía trước, có người bảo vệ và lắp camera an ninh. Tuy nhiên, khi phát hiện gốc cây bị đổ độc chất thì cầu dao điện tại trụ điện bị cúp xuống. Do điện bị ngắt nên camera an ninh không hoạt động. Trong kinh doanh, ông Tuần không hiềm khích, mâu thuẫn với ai nhưng gần đây, có tranh chấp hợp đồng thuê đất với một cá nhân.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Dững, Phó trưởng Công an huyện Lai Vung, qua trình báo của ông Nguyễn Tiến Tuần về vườn cây cảnh nhà ông bị phá hoại là đúng sự thật. Công an huyện đã thành lập đoàn khảo sát thực tế để nắm rõ thiệt hại; điều tra, xử lý vụ việc đúng theo quy định pháp luật, góp phần ổn định an ninh trật tự tại địa phương./.

Gần trăm cây thông già bị "đầu độc," chết đứng ở Lâm Đồng Tại hiện trường ở xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), gần 100 cây thông hàng chục năm tuổi bị khoan gốc, bơm đổ chất độc; nhiều cây đã chết hoặc bắt đầu vàng lá.