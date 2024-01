Đồng yen suy yếu do kỳ vọng Mỹ hạ lãi suất giảm dần

Trong phiên 17/1, đồng yen giao dịch ở mức khoảng 148,3 yen đổi 1 USD, giảm gần 1% trong phiên này và gần 2% so với tuần trước.

Đồng 10.000 yen tại ngân hàng ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đồng yen đã giảm xuống mức 148 yen đổi 1 USD trong ngày 17/1 tại New York do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 3/2024 giảm xuống và đồng bạc xanh tăng mạnh do sự không chắc chắn của thị trường.

Trong phiên này, đồng yen giao dịch ở mức khoảng 148,3 yen đổi 1 USD, giảm gần 1% trong phiên này và gần 2% so với tuần trước.

Diễn biến trên thị trường diễn ra sau những cảnh báo từ các ngân hàng trung ương ở hai bên bờ Đại Tây Dương.

Trong bài phát biểu tại Viện Brookings ở Washington ngày 16/1, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller cho biết khi đến thời điểm thích hợp để bắt đầu hạ lãi suất, Fed sẽ tiến hành một cách cẩn thận và không có lý do gì để ngân hàng này cắt giảm lãi suất nhanh như trước đây.

Số liệu doanh số bán lẻ Mỹ, công bố ngày 17/1, mạnh hơn dự kiến, lại là một “gáo nước lạnh” nữa đối với niềm tin của thị trường vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 3/2024. Đây là dữ liệu mới nhất trong chuỗi số liệu kinh tế cho thấy nền kinh tế Mỹ đang nóng hơn dự đoán.

Theo công cụ CME FedWatch, khả năng Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 3/2024 đã giảm xuống 55,7% trong phiên 17/1 so với mức 63,1% của phiên trước đó.

Các nhà hoạch định chính sách châu Âu cũng cảnh báo không nên quá kỳ vọng vào việc cắt giảm lãi suất.

Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde ngày 17/1 cho biết ECB có thể sẽ cắt giảm lãi suất vào mùa Hè này, nhưng mọi quyết định vẫn cần phụ thuộc vào dữ liệu.

Đồng USD cũng đang mạnh lên như một “nơi trú ẩn an toàn” trong bối cảnh thị trường ngày càng bất ổn khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ nóng lên sau chiến thắng trong cuộc họp kín của đảng Cộng hòa của cựu Tổng thống Donald Trump ở bang Iowa, cùng với căng thẳng gia tăng ở Biển Đỏ.

Trong báo cáo Nghiên cứu Toàn cầu của Bank of America, các nhà phân tích cho biết rủi ro địa chính trị gia tăng sẽ có lợi cho đồng USD, do nhu cầu trú ẩn an toàn và mức độ nhạy cảm với tăng trưởng ít hơn đối với bất kỳ sự gia tăng giá năng lượng nào xuất phát từ xung đột ở Trung Đông.

Báo cáo này dự báo sự leo thang gần đây ở Biển Đỏ sẽ có tác động không đáng kể đối với áp lực lạm phát.

Chỉ số VIX, thước đo dự báo về biến động của thị trường chứng khoán, đã tăng hơn 6% trong ngày 17/1, lên mức cao nhất trong hơn hai tháng.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tăng lên 4,104%, mức cao nhất trong hơn một tháng./.

Lạm phát cao, đồng yen yếu khiến người Nhật hạn chế chi tiêu mùa lễ hội Theo khảo sát gần đây tại Nhật Bản, 52,5% số người được hỏi cho biết họ sẽ cắt giảm chi tiêu theo mùa, với 51,3% cho hay lạm phát sẽ ảnh hưởng đến việc họ mua các mặt hàng thực phẩm cho dịp lễ hội.