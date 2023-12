Dự báo hàng không Việt sẽ ‘cõng’ hơn 80 triệu khách trong năm 2024

Hành khách làm thủ tục đi máy bay tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo dự báo của Cục Hàng không và các Hãng hàng không Việt Nam, nhu cầu vận chuyển hành khách hàng không năm 2024 là từ 80 triệu khách, trong đó nội địa là 38,3 triệu khách và quốc tế là 41,7 triệu khách.

Trên cơ sở đánh giá khả năng cung ứng của các Hãng hàng không Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam dự kiến năm 2024, sản lượng vận chuyển hành khách ước đạt 80,3 triệu khách (tăng 7,1% về hành khách so với năm 2023). Trong số này, hành khách nội địa là 38,5 triệu khách (giảm 10,5% so với năm 2023), hành khách quốc tế là 41,8 triệu khách (tăng 30,6% so với năm 2023).

Các Hãng hàng không Việt Nam vận chuyển ước đạt 58 triệu khách (tương đương năm 2023); trong đó hành khách nội địa là 38,5 triệu khách (giảm 10,5% so với năm 2023), hành khách quốc tế là 19,5 triệu khách (tăng 30% so với năm 2023).

Thống kê của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy năm 2023, tổng thị trường vận chuyển hành khách ước đạt xấp xỉ 74 triệu khách, tăng 34,5% so với năm 2022, giảm 7,4% so với năm 2019. Trong đó, vận chuyển quốc tế đạt 32 triệu khách, tăng 1,7 lần so năm 2022 và bằng 77% so với năm 2019; vận chuyển nội địa đạt 42 triệu khách, giảm 3% so với năm 2022 và tăng 12% so với năm 2019.

Tổng sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không năm 2023 ước đạt 113,9 triệu khách, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó sản lượng khách quốc tế đạt 32,7 triệu khách, tăng 170,6% so với cùng kỳ năm 2022; khách nội địa đạt 81,2 triệu khách, giảm 6,1% so với năm 2022.

Dự báo lạc quan cho thị trường hàng không trong 6 tháng cuối năm Cục Hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động nghiên cứu, theo dõi sát nhu cầu tình hình của thị trường nhằm khôi phục các đường bay quốc tế và đẩy mạnh thị phần bay nội địa.

Ông Hồ Minh Tấn, Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đánh giá mạng đường bay quốc tế phục hồi và từng bước mở rộng. Các Hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài đã khôi phục hoàn toàn các đường bay đến các thị trường truyền thống và mở rộng khai thác một số thị trường mới ở Trung Á như Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Mông Cổ. Mặc dù còn hạn chế nhưng trong năm 2023, các đường bay đến Trung Quốc và Nga cũng đã được khôi phục.

Bên cạnh đó, các Hãng hàng không Việt Nam cũng đẩy mạnh hoạt động khai thác các đường bay đến thị trường Ấn Độ (năm 2023 vận chuyển 920.000 hành khách, tăng gần 15 lần so với năm 2019) và thị trường Australia (năm 2023 vận chuyển 913.000 hành khách, tăng 40% so với 2019).

Hiện tại, có 63 hãng hàng không nước ngoài và 5 hãng hàng không Việt Nam khai thác thị trường quốc tế với 169 đường bay quốc tế thường lệ và thuê chuyến kết nối 28 quốc gia, vùng lãnh thổ Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông, châu Á và châu Phi đến các điểm của Việt Nam là Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cam Ranh, Phú Quốc, Đà Lạt.

Mạng đường bay nội địa được duy trì và phát triển với 66 đường bay nội địa kết nối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng với 19 cảng hàng không địa phương khác với hơn 600 chuyến bay mỗi ngày.

Bên cạnh việc khai thác các đường bay hiện hữu, trong năm 2023, các Hãng hàng không Việt Nam cũng khai thác một số đường bay mới như Cần Thơ-Vân Đồn, Hà Nội-Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh-Điện Biên./.