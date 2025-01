Hà Nội: Đường Thanh Bình ở quận Hà Đông sẽ cấm ôtô vào giờ nào?

Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường Thanh Bình (quận Hà Đông). Thời gian thực hiện từ ngày 18/1/2025.

Phương án điều chỉnh cụ thể như sau: bỏ biển cấm ôtô theo giờ, cho các phương tiện rẽ phải theo chiều từ đường Tố Hữu vào đường Thanh Bình; đồng thời cấm ôtô trên đường Thanh Bình trong khung giờ cao điểm (sáng từ 6 giờ đến 9 giờ chiều từ 16 giờ đến 19 giờ 30 phút đoạn nhánh rẽ từ Vũ Trọng Khánh đi Tố Hữu.

Cùng với đó, cấm đỗ xe cả hai chiều đường Thanh Bình, đoạn từ đường Tố Hữu đến đường Vũ Trọng Khánh trong khung giờ cao điểm (sáng từ 6 giờ đến 9 giờ, chiều từ 16 giờ đến 19 giờ 30 phút).

Sở Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai thực hiện phương án điều chỉnh tổ chức giao thông (bổ sung biển báo, vạch sơn…) theo nội dung thông báo; đồng thời theo dõi, đánh giá tình hình giao thông trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án tổ chức giao thông cho phù hợp.

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn cho các phương tiện lưu thông theo phương án tổ chức giao thông; đồng thời, tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện, đề xuất và báo cáo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải điều chỉnh phương án tổ chức giao thông cho phù hợp.

Phòng Cảnh sát giao thông-Công an thành phố và Công an quận Hà Đông phối hợp với lực lượng Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; đồng thời, tổ chức xử lý các phương tiện tham gia giao thông vi phạm quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông chỉ đạo lực lượng công an quận, chính quyền địa phương bố trí lực lượng phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội và các bên có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.

Bên cạnh đó, tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường xung quanh khu vực nút giao./.

