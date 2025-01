Sân bay Nội Bài đón xấp xỉ 100.000 lượt khách trong ngày cao điểm Tết

Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã chuẩn bị chu đáo để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Theo số liệu dự báo của tuần trước và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 của Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, trung bình mỗi ngày sẽ có khoảng 90.000 lượt khách và 550 lượt chuyến bay qua sân bay lớn nhất khu vực phía Bắc.

Trong đó, ngày cao điểm nhất trước Tết Nguyên đán dự kiến là ngày 24/1/2025 (tức ngày 25 tháng Chạp) và ngày cao điểm sau Tết Nguyên đán là ngày 2/2/2025 (tức ngày mùng 5 Tết) với ước tính xấp xỉ 100.000 lượt khách và 590 lượt chuyến bay.

Cảng Hàng không Quốc tế thực hiện áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 bắt đầu từ ngày 26/1 đến ngày 2/2/2025 (tức ngày 27 tháng Chạp đến hết ngày mồng 5 Tết) theo quyết định của Cục Hàng không Việt Nam.

Trước mỗi đợt cao điểm, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đều chủ động xây dựng kế hoạch phục vụ để đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn, chất lượng dịch vụ cho hành khách đi lại được thuận lợi nhất.

Về năng lực điều phối hoạt động bay, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không, làm việc với Cục Hàng không Việt Nam để điều phối slot (tham số điều phối lượt cất, hạ cánh trong khung giờ từ 6h đến 23h55 là 42 slot/giờ; từ 0h đến 5h55 là 32 slot/giờ) hiệu quả, hợp lý, tối ưu khai thác hạ tầng.

Từ ngày 20/12/2024 Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã triển khai đồng bộ hệ thống thu phí không dừng tại tất cả các làn thu phí tại Nhà ga hành khách T1, T2, qua đó góp phần gia tăng năng lực thông qua của phương tiện, giảm thiểu tình trạng ùn ứ trong các khung giờ cao điểm. Trong năm 2024, Cục Hàng không Việt Nam đã chấp thuận đưa vào khai thác 2 khu vực sân đỗ mở rộng thuộc dự án mở rộng nhà ga hành khách T2, nâng tổng số vị trí đỗ tại Sân bay Quốc tế Nội Bài từ 115 lên 132 vị trí.

Ngoài ra, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài chủ động nắm bắt kế hoạch bay của các hãng hàng không qua đó phân bổ nguồn lực, thiết bị đảm bảo đảm ứng hiệu quả và chất lượng dịch vụ; phối hợp với các lực lượng chuyên ngành như Công an, cảnh sát giao thông để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại cảng.

Cảng phối hợp cùng các doanh nghiệp phi hàng không đảm bảo cung ứng đầy đủ các dịch vụ với chất lượng cao nhất theo nhu cầu hành khách: ăn uống, mua sắm, đi lại (các hãng xe đảm bảo đủ xe phục vụ khách khi cao điểm, sáng sớm hay đêm muộn, bố trí khu vực đón khách của xe công nghệ tại sân đỗ ôtô, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách).

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết Sân bay Nội Bài đang trong giai đoạn thi công mở rộng dự án Nhà ga hành khách T2, trong quá trình vừa thi công, vừa khai thác chắc chắn khó tránh khỏi những bất tiện nhất định cho sự di chuyển của hành khách. Do vậy, cảng rất mong hành khách phối hợp tuân thủ các hướng dẫn của nhân viên hàng không khi thực hiện các thủ tục đi máy bay.

Đi lại dịp Tết Nguyên đán: Xe khách tăng giá, vé tàu và máy bay kín chỗ Các chặng đi lại ngắn với xe khách và tàu hỏa, vé đang khá căng thẳng, trong khi đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh ra các địa phương phía Bắc cũng đã kín chỗ.

Nhằm đảm bảo đi lại trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ thuận lợi, phía Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài khuyến cáo hành khách nên kiểm tra thông tin chuyến bay qua các kênh của hãng hàng không, trên website của cảng để chủ động lên sân bay sớm, trước 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế, trước 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa.

Khi làm xong check-in, khách nhanh chóng qua khu vực kiểm tra an ninh để vào khu vực hạn chế, cách ly; luôn lưu ý chuẩn bị giấy tờ đi tàu bay, hành lý, tư trang cá nhân đúng quy định, tuân thủ hướng dẫn của các nhân viên hàng không trong các khâu làm thủ tục; hạn chế người thân đón, tiễn tại nhà ga; khuyến khích sử dụng phương tiện vận chuyển công cộng để giảm áp lực lên nhà ga, sân đỗ ôtô; kiểm tra tài khoản thẻ ETC còn đủ tiền để nhanh chóng được trừ tự động khi đi qua các làn thu phí không dừng tại Sân bay Quốc tế Nội Bài./.