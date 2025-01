Đi lại dịp Tết Nguyên đán: Xe khách tăng giá, vé tàu và máy bay kín chỗ

Chỉ còn gần nửa tháng nữa là đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đến nay, vé xe khách một số tuyến đã tăng giá. Trong khi đó, vé tàu và máy bay nhiều chặng cũng kín chỗ ngồi.

Xe khách tăng giá vé

Theo ông Trần Hoàng, Phó Giám đốc Công ty quản lý bến xe Hà Nội cho biết, tính nay, công ty đã nhận được thông báo thay đổi giá vé dịp Tết Nguyên đán của 4 doanh nghiệp vận tải.

Cụ thể, tại bến xe Mỹ Đình, Công ty Cổ phần vận tải hành khách Thái Nguyên thông báo tăng giá vé cố định từ 70.000 đồng/vé lên 80.000 đồng/vé.

Tại bến Giáp Bát có 3 đơn vị tăng giá vé dịp Tết thêm 60% gồm Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Thuận Ý Gia Lai chạy tuyến Hà Nội-Gia Lai (xe 32 giường) thông báo tăng từ 650.000 đồng/vé lên 1.040.000 đồng/vé từ ngày 1/2-11/2/2025; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải dịch vụ Du lịch Hải Vân tuyến Hà Nội-Đà Nẵng tăng từ 385.000 đồng/vé lên 616.000 đồng/vé từ ngày 29/1 đến 13/2/2025, với xe vip Luxury Limosine giá vé tăng từ 700.000 đồng/vé lên 1.120.000 đồng/vé; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hùng Thắng Gia Lai chạy tuyến Gia Lai-Hà Nội tăng giá vé từ 1 triệu đồng/vé lên 1,6 triệu đồng/ vé từ 1/2-11/2/2025.

Với các tuyến Hà Nội đi Nghệ An, vé giường nằm của các nhà xe khách gần như đã kín chỗ do lượng người đặt trước rất đông trước bối cảnh việc giá vé máy bay, tàu hỏa khá cao.

Đơn cử, vé xe khách từ ngày 22-26/1 của nhà xe Nhuận Năm chặng Hà Nội-Nghệ An đều đã được bán hết. Nhân viên hãng xe An Phú Quý ở bến xe Nước Ngầm cho biết toàn bộ vé trên tuyến Hà Nội-Nghệ An từ ngày 21-26/1 (tức ngày 22-27 tháng Chạp Âm lịch) đã được bán hết.

Dự kiến lượng khách đổ về bến xe Hà Nội tăng tới 350% vào dịp cao điểm Tết Các bến xe Hà Nội đã lên kế hoạch tăng cường xe khách để đảm bảo nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Dự báo của Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội, tại bến xe Giáp Bát, lượng khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 20.000 lượt/ngày, tăng 350% so với ngày thường, tập trung chủ yếu các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa…

Bến xe Mỹ Đình khoảng 22.000 lượt/ngày, tăng hơn 350%. Dự kiến mỗi ngày bến khai thác hơn 950 lượt xe, chủ yếu ở các tuyến Hòa Bình, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng.

Vào mỗi dịp Tết, nhu cầu đi lại về quê cùng người thân luôn cao nên xe khách là phương tiện vận chuyển các chặng ngắn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Tại bến xe Gia Lâm, lượt khách cao nhất khoảng 5.000 ngày/ngày, tăng 250% so với ngày thường, lượt xe dự kiến là 400 lượt xe/ngày, tập trung ở các tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang…

Ở bến xe Nước Ngầm, dự kiến lượng khách tập trung đi các tuyến Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Lượng khách khả năng tăng đến 140-150% so với ngày thường

Với ngành Đường sắt, ngày 24/1, vé tàu chặng ngắn đi các ga từ Hà Nội-Vinh (Nghệ An), Hà Nội-Hương Phố (Hà Tĩnh) số lượng còn rất ít kể cả trên các tàu khu đoạn hay tàu Bắc-Nam. Tuyến Sài Gòn-Phan Thiết mác tàu SPT2 đã hết sạch ghế ngồi, Sài Gòn-Đà Nẵng tàu chất lượng cao SE22 cũng không còn ghế để mở bán vé.

Sẽ tăng cường bay đêm

Mặc dù các Hãng hàng không Việt Nam đã bổ sung thêm 522 chuyến bay, tương đương lượng ghế cung ứng tăng khoảng 133.000 ghế trên các đường bay nội địa, tuy nhiên, nhiều đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến các địa phương cũng đang nhanh chóng được lấp đầy trong các ngày sát Tết và tại chiều ngược lại trong giai đoạn sau Tết.

Nhiều chặng đã tiếp tục có tỷ lệ đặt chỗ đạt 100% như: Hà Nội đi Buôn Mê Thuột; Thành phố Hồ Chí Minh đi Huế/Pleiku/Tuy Hòa/Quy Nhơn/Buôn Mê Thuột/Quảng Bình/Thanh Hóa/Vinh/Chu Lai/Quy Nhơn/Nha Trang/Huế.

Đối với các đường bay trục như Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội, Hà Nội-Đà Nẵng, Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ lấp đầy trong giai đoạn từ 25/1 đến 2/2/2025 (tức 26 tháng Chạp tới mùng 5 tháng Giêng âm lịch) đang tăng lên nhanh chóng, nhất là trên chặng Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội/Đà Nẵng một số ngày cận Tết đã xuất hiện tỷ lệ cao trên 90%.

Để đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2025, Cục Hàng không Việt Nam đang cùng các hãng hàng không nghiên cứu, triển khai bổ sung tăng chuyến bay đối với các đường bay hiện có tỷ lệ đặt chỗ cao, đặc biệt với các đường bay có tỷ lệ đặt chỗ đã trên 90%.

Các hãng hàng không sẽ tăng cường bay đêm đến các địa phương. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

“Các hãng hàng không tiếp tục triển khai việc khai thác các chuyến bay đêm, trên cơ sở phù hợp với năng lực của các hãng, điều kiện hạ tầng cảng hàng không và bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh trong quá trình khai thác,” lãnh đạo Cục Hàng không cho hay.

Cục Hàng không Việt Nam cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ các hãng hàng không trong công tác quản lý, phối hợp với các đơn vị trong ngành để các hãng hàng không có thể bổ sung thêm các chuyến bay trên các đường bay nội địa, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2025./.