Hà Nội mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán

Sáng 17/1, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2025 và đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội Xuân năm 2025.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Lê Kim Thành cho biết, lễ ra quân được tổ chức trong bối cảnh pháp luật về giao thông đường bộ có nhiều đổi mới, tác động lớn trên toàn quốc, làm thay đổi hành vi của người tham gia giao thông và đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết như phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, công chức, viên chức; thực hiện các giải pháp căn cơ kéo giảm tai nạn lứa tuổi học sinh; cương quyết xử lý hành vi vi phạm pháp luật; áp dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý, xử lý vi phạm về an toàn giao thông; tiếp tục dành nguồn lực đầu tư vào hạ tầng giao thông và phát triển giao thông công cộng…

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, lễ ra quân nhằm tạo khí thế mới, thiết lập trật tự, an toàn giao thông ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2025; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các lực lượng chức năng cũng như của toàn dân trong việc tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Đồng thời, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) và giảm ùn tắc giao thông trong năm 2025.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị, Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các nội dung Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 13/1/2025 của Ủy ban Nhân dân thành phố về "thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025."

Đồng thời, tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên so với năm 2024 trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương); giảm ùn tắc giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Lễ hội Xuân năm 2025 và các sự kiện chính trị quan trọng khác diễn ra trên địa bàn.

Các đơn vị liên quan chỉ đạo tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; đặc biệt các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, phóng nhanh, vượt ẩu, đi không đúng làn đường quy định, xe chở hàng quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, dừng, đỗ xe không đúng quy định gây ùn tắc giao thông...

Các đơn vị triển khai hiệu quả giải pháp giảm ùn tắc giao thông, thực hiện đồng bộ các giải pháp trước mắt và lâu dài để giảm ùn tắc giao thông; rà soát, khắc phục kịp thời những bất hợp lý trong tổ chức giao thông, xử lý các điểm hay xảy ra tai nạn giao thông đường bộ.

Đồng thời có phương án ứng trực, phân luồng giao thông, không để ùn tắc kéo dài khi có sự cố, tai nạn giao thông, nhất là thời điểm trước và ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trên các tuyến trục chính, tuyến vành đai cửa ngõ ra vào nội đô.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Tổng Giám đốc Tổng Công ty vận tải Hà Nội và các doanh nghiệp vận tải hoạt động trên địa bàn thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các đơn vị kinh doanh vận tải có phương án đảm bảo năng lực vận tải, chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa, nhất là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ.

Đồng thời, giảm thiểu tình trạng chậm, hủy chuyến; không để hành khách không kịp về quê ăn Tết do thiếu phương tiện; xử lý nghiêm tình trạng “xe dù,” “bến cóc” và tăng giá vé trái quy định.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng Công an quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong năm 2025.

Năm 2024, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội cơ bản được bảo đảm; tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm so với cùng kỳ năm 2023 về số vụ và số người chết.

Tình hình vi phạm an toàn giao thông về quá khổ, quá tải và vi phạm nồng độ cồn đã giảm đáng kể. Bên cạnh đó, số vụ ùn, tắc giao thông trong các dịp cao điểm được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2023.

Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, số vụ, số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông vẫn ở mức cao; còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội.../.

Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 4/CĐ-TTg ngày 16/1/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội Xuân 2025.