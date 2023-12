Đưa Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Malaysia ngày càng đi vào chiều sâu

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chiều 4/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Malaysia giữ được đà tăng trưởng GDP trong những năm qua; tin tưởng rằng Malaysia sẽ thực hiện thành công Kế hoạch Tổng thể Công nghiệp mới 2030, đưa đất nước Malaysia trở thành nước có thu nhập cao, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của Malaysia trong việc phát huy vai trò trung tâm và sự đoàn kết của ASEAN; khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam rất coi trọng thúc đẩy Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Malaysia phát triển ổn định, bền vững và lâu dài.

Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia vui mừng cho rằng mặc dù tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Malaysia vẫn phát triển tốt đẹp, tin cậy chính trị ngày càng cao, hợp tác trên các lĩnh vực như văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân ngày càng phát triển.

Việt Nam và Malaysia thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới Hai Bộ trưởng thống nhất cho rằng tiềm năng và dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn, đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các văn bản, thỏa thuận đã ký kết.

Đặc biệt, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước luôn đạt những kết quả ấn tượng. Malaysia là nhà đầu tư lớn thứ hai trong ASEAN tại Việt Nam, đứng thứ 10/140 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn 13 tỷ USD.

Việt Nam hiện có 21 dự án đầu tư sang Malaysia với tổng số vốn đăng ký hơn 850 triệu USD. Kim ngạch thương mại song phương không ngừng gia tăng trong những năm qua bất chấp ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, năm 2022 đạt gần 15 tỷ USD, tăng 17% so với năm 2021.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn tiếp tục đưa Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Malaysia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, đầu tư, thương mại, văn hóa, giáo dục đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân.

Thủ tướng đề nghị Malaysia hỗ trợ Việt Nam trong gỡ thẻ vàng IUU, hỗ trợ Việt Nam trong phát triển ngành Halal và mở cửa cho sản phẩm Halal của Việt Nam vào Malaysia.

Thông tin về đường lối đối ngoại và chính sách quốc phòng "4 không" của Việt Nam, Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước ngày càng phát triển bền chặt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp đoàn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia chuyển lời của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim thăm hỏi và mời Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Malaysia vào thời gian thích hợp. Bộ trưởng khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Malaysia trong khu vực, và là nước duy nhất trong ASEAN mà Malaysia thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Nhất trí cao với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính; thông tin tới Thủ tướng về kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước, Bộ trưởng Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan cho biết thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn; sớm thiết lập các cơ chế tham vấn-đối thoại; tăng cường hợp tác giữa các quân, binh chủng; thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực hợp tác mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu như đào tạo, công nghiệp quốc phòng, hậu cần, quân y, cứu hộ - cứu nạn…; tích cực tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn an ninh khu vực và quốc tế.

Đánh giá cao kết quả hội đàm, thiện chí hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng, đóng góp vào việc phát triển Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác, đóng góp vào hòa bình, hợp tác, phát triển của mỗi nước, trong khu vực và thế giới.

Hai bên cần tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả, thiết thực các văn bản hợp tác đã ký kết; tăng cường hợp tác ở những lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng và thế mạnh; ủng hộ các cơ quan chấp pháp trên biển hai nước tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, phòng, chống tội phạm; hợp tác đào tạo; giúp đỡ tàu cá và ngư dân của nhau bị gặp nạn trên biển; nghiên cứu, mở rộng các lĩnh vực hợp tác tiềm năng như công nghiệp quốc phòng, hậu cần và quân y…

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn với tư cách là hai thành viên chủ động, tích cực và có tiếng nói trong ASEAN, Malaysia và Việt Nam tiếp tục ủng hộ, đưa ra những sáng kiến, hành động thiết thực nhằm phát huy sự đoàn kết nội khối và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực.

Đặc biệt, thúc đẩy thực hiện hiệu quả DOC, sớm ký kết COC thực chất và hiệu quả, phù hợp; đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng không, hàng hải; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và lợi ích các Bên, góp phần kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại Biển Đông.

Nhân dịp này, thông qua Bộ trưởng Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn, lời thăm hỏi, chúc mừng tới Thủ tướng Anwar Ibrahim và các vị Lãnh đạo cấp cao Malaysia./.