Dùng chiêu 'đổi tiền mới không mất phí,' người phụ nữ chiếm đoạt gần 14 tỷ đồng

Bị cáo Phương tại phiên tòa ngày 18/1. (Nguồn: báo Công an Nhân dân)

Ngày 18/1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án phạt 18 năm tù đối với bị cáo Hoàng Như Phương, sinh năm 1988, ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Bị hại trong vụ án là 7 người, bị Phương chiếm đoạt tổng số tiền hơn 13,7 tỷ đồng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, Phương có bố mẹ từng công tác ở Nhà máy in tiền Quốc gia nhưng đã nghỉ hưu. Do nợ nần, cần tiền để tiêu xài và trả nợ cá nhân, Phương đưa ra các thông tin gian dối, giới thiệu bố mẹ và người nhà của Phương hiện đang làm việc tại Nhà máy in tiền Quốc gia, có quan hệ với cán bộ của Nhà máy in tiền, có thể đổi được các loại tiền mới, không mất phí để các bị hại tin tưởng, chuyển tiền cho Phương.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Phương chỉ sử dụng một phần để đổi tiền mới, trả cho những người bị hại nhằm tạo sự tin tưởng để họ chuyển thêm tiền cho Phương, rồi chiếm đoạt.

Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ ngày 9/9/2020 đến tháng 1/2022, Phương đã gây ra 7 vụ chiếm đoạt của các bị hại, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 13,7 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2020, thông qua một người bạn, anh N.M.H, sinh năm 1990, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, có quan hệ quen biết với Hoàng Như Phương. Phương giới thiệu có người nhà làm ở nhà máy in tiền, có thể đổi được tiền mới. Do anh H hay đi lễ nên có nhu cầu đổi tiền nên khi Phương giới thiệu, anh H tin tưởng nhờ đổi.

Trong thời gian từ ngày 20/1/2022 đến ngày 27/1/2022, anh H đã chuyển cho Phương tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng để đổi tiền mới. Sau khi nhận tiền, Phương đổi tiền mới cho anh H là hơn gần 750 triệu đồng, còn chiếm đoạt trên 1,4 tỷ đồng.

Tương tự thủ đoạn trên, Phương đã chiếm đoạt tiền của đồng nghiệp, bạn học cùng phổ thông. Cụ thể, từ năm 2013 đến năm 2015, chị L.T.T.H, sinh năm 1985, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, làm cùng công ty với Hoàng Như Phương. Cuối năm 2021, Phương nói với chị H là có bạn làm ở nhà máy in tiền, cần chạy chỉ tiêu đổi tiền mới, không mất phí nên nhờ mọi người đổi giúp.

Do tin tưởng Phương nên chị H đã nhờ đổi. Ngoài ra, chị H còn giới thiệu anh N.V.T, sinh năm 1981, ở huyện Thường Tín, Hà Nội và chị N.T.T.Ng, sinh năm 1991, quê Thanh Hóa, cùng nhờ Phương đổi tiền mới. Trong thời gian từ ngày 22/1/2022 đến ngày 25/1/2022, chị H chuyển cho Phương hơn 90 triệu đồng để đổi tiền mới. Sau đó, Phương đổi tiền mới cho chị H với số tiền hơn 20 triệu đồng, còn lại 73 triệu đồng, Phương chiếm đoạt.

Phương còn rủ chị H đầu tư kinh doanh dịch vụ đổi tiền mới lấy lãi. Do tưởng Phương kinh doanh dịch vụ đổi tiền mới thật nên chị H đã chuyển gần 800 triệu đồng cho Phương. Thực tế, sau khi nhận tiền, Phương không kinh doanh như đã hứa mà sử dụng vào việc trả nợ cá nhân.

Quá trình điều tra, xác định số tiền Hoàng Như Phương chiếm đoạt của chị H là hơn 870 triệu đồng. Chị H yêu cầu Phương bồi thường số tiền trên.

Ngoài ra, Phương còn lừa đảo, chiếm đoạt tiền của bạn học thông qua việc rủ đầu tư kinh doanh dịch vụ đổi tiền mới lấy lãi.

Tại phiên Tòa, bị cáo Phương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố./.



