EIA: Mỹ cung cấp hơn 16% tổng lượng nhiên liệu xuất khẩu trên toàn cầu

Dự trữ dầu ở Carson, California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) vừa cho biết nước này đang xuất khẩu xăng nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới, cung cấp hơn 16% tổng lượng nhiên liệu xuất khẩu trên toàn cầu.

EIA lưu ý rằng năm 2023 lượng xuất khẩu xăng của Mỹ (bao gồm cả xăng thành phẩm và các thành phần pha trộn xăng) đạt trung bình 900.000 thùng mỗi ngày. Con số này tương đương với khoảng 10% lượng tiêu thụ trong nước và đủ để đổ đầy bình xăng cho hơn 1,5 triệu chiếc xe SUV mỗi ngày, với giả định kích thước bình xăng trung bình là 24 gallon (1 gallon = 3,78 lít).

Mặc dù Trung Quốc và Ấn Độ đang tăng cường năng lực lọc dầu và tăng lượng xuất khẩu nhưng Mỹ vẫn là quốc gia dẫn đầu không thể tranh cãi về xuất khẩu xăng. Chính quyền Mỹ cho biết ngay cả những nước xuất khẩu xăng lớn như Singapore và Hà Lan cũng chưa bao giờ xuất khẩu xăng vượt 700.000 thùng mỗi ngày.

Mỹ là nước xuất khẩu xăng ròng kể từ năm 2016. Từ năm 1961 đến năm 2015, Mỹ là nước nhập khẩu xăng ròng trong hơn nửa thế kỷ.

Trong thập kỷ qua Mỹ đã trở thành nước xuất khẩu xăng ròng khi lượng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ tinh chế của nước này tăng lên, đạt kỷ lục vào cả năm 2022 và 2023, EIA cho biết. Tỷ lệ sử dụng nhà máy lọc dầu cao hơn và tăng cường công suất lọc dầu là những yếu tố chính trong việc thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ của Mỹ, bao gồm cả xăng.

Ngay cả khi công suất lọc dầu của Mỹ tăng lên, mức tiêu thụ xăng trong nước vẫn không tăng, do đó Mỹ có thêm nhiều xăng để xuất khẩu, EIA lưu ý. Tiêu thụ xăng của Mỹ năm 2023 không đổi so với năm 2010 và thấp hơn 400.000 thùng/ngày so với mức cao nhất vào năm 2018.

Dữ liệu của EIA công bố hồi đầu năm nay cho thấy năm 2013 xuất khẩu các chế phẩm dầu mỏ của Mỹ đạt mức kỷ lục trung bình 6,1 triệu thùng mỗi ngày, tăng 2,5% so với năm 2022.

Năm 2020, Mỹ đã trở thành nước xuất khẩu dầu mỏ ròng lần đầu tiên kể từ năm 1949./.

