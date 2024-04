EU, Ấn Độ tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh

Dự án Tăng cường An ninh với châu Á và tại châu Á (ESIWA) do EU tài trợ, xây dựng sự hợp tác về an ninh mạng, chống khủng bố và an ninh hàng hải. Ấn Độ cũng phối hợp với EU về chương trình này.

Ảnh minh họa. (Nguồn: GettyImages)

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn lời Đặc phái viên của Liên minh châu Âu (EU) về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, ông Richard Tibbels cho rằng hợp tác quốc phòng và an ninh của EU với Ấn Độ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương dự kiến sẽ tăng lên trong bối cảnh môi trường an ninh trong khu vực ngày càng xấu đi.



Ông Tibbels nêu rõ khi trả lời phỏng vấn của trang tin tức Mint: “EU có mối quan tâm rõ ràng đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nơi các quốc gia độc lập, có chủ quyền có đủ sức mạnh để bảo vệ lợi ích quốc gia của mình mà không bị cưỡng ép. Khi thế giới đang phải đối mặt với những bước ngoặt địa chính trị lớn, chúng tôi coi Ấn Độ là đối tác quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của EU. Điều này cũng được phản ánh trong La bàn chiến lược của EU năm 2022, trong đó Ấn Độ được đề cập cụ thể.”



Theo quan chức EU, hai bên đã tăng cường hợp tác an ninh trong những năm gần đây với cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên ở Vịnh Guinea và Ấn Độ cũng đã tham gia cuộc tập trận Chiến dịch Atalanta của EU ở Tây Bắc Ấn Độ Dương.

EU và Ấn Độ đã thiết lập một số đối thoại về quốc phòng và an ninh.

Bên cạnh đó, nhóm 27 quốc gia cũng đã triển khai một số dự án nhằm cải thiện hợp tác an ninh với các nước Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Dự án CRIMARIO của EU tập trung vào việc nâng cao năng lực nhận thức về lĩnh vực hàng hải cho các quốc gia Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.



Dự án Tăng cường An ninh với châu Á và tại châu Á (ESIWA) do EU tài trợ, xây dựng sự hợp tác về an ninh mạng, chống khủng bố và an ninh hàng hải. Ấn Độ cũng phối hợp với EU về chương trình này.



Theo ông Tibbels, sự hợp tác an ninh và quốc phòng của EU với Ấn Độ cũng như sự tham gia của EU trên khắp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ngày càng gia tăng.

Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh: “Hợp tác về các vấn đề an ninh không gian chắc chắn cũng cần được khám phá giữa Ấn Độ và EU vì cả hai bên đều có lợi ích cao trong lĩnh vực này.”



Ấn Độ và EU đã nâng mối quan hệ song phương lên mức đối tác chiến lược vào năm 2004. Quốc phòng và an ninh chỉ gần đây mới trở thành một phần quan trọng trong chương trình nghị sự. Điều này trở nên đặc biệt quan trọng khi trật tự an ninh khu vực ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương bắt đầu rạn nứt./.

EU muốn nâng tầm quan hệ hợp tác an ninh, quốc phòng với Nhật Bản Theo tài liệu của EU, khối này và Nhật Bản sẽ tìm cách tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm an ninh hàng hải, chia sẻ thông tin tình báo và đối phó với những cuộc tấn công hỗn hợp.