Gần 2.000 người tham gia đi bộ hữu nghị chào mừng 80 năm Ngoại giao Việt Nam

Sáng 23/8, tại khu vực Công viên 30/4, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ Ngoại giao tổ chức "Hoạt động đi bộ hữu nghị chào mừng 80 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945-28/8/2025)."

Tham gia hoạt động có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc cùng lãnh đạo các sở ban, ngành của Thành phố; các Tổng Lãnh sự, Lãnh sự danh dự các nước và đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế.

Chặng "đi bộ hữu nghị" có cự ly dài 2,5km, xuất phát tại đường Lê Duẩn, qua Công xã Paris, Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Huệ và dừng chân tại Công viên Bến Bạch Đằng, nơi đặt Biểu tượng Hữu nghị Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Biểu tượng không chỉ là một công trình nghệ thuật đặc sắc mà còn là một minh chứng sống động cho tinh thần hữu nghị, đoàn kết và hợp tác lâu dài giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trên thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Dứt Điểm, quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh hoạt động đi bộ hữu nghị là dịp để cùng nhau rèn luyện sức khỏe và nhìn lại chặng đường đầy vẻ vang và vô cùng tự hào của ngành ngoại giao Việt Nam cũng như những dấu ấn đối ngoại nổi bật của Thành phố mang tên Bác.

“Mỗi bước chân của chúng ta sẽ tiếp tục vang vọng lời dạy của Bác Hồ: Mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe. Chúng ta sẽ cùng khỏe để vun đắp tình hữu nghị, khỏe để chắp cánh ngoại giao và khỏe để cùng đất nước vươn xa,” ông Phạm Dứt Điểm nói.

Trong suốt 80 năm, Ngoại giao Việt Nam luôn là ngọn cờ tiên phong góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước.

Đến nay, những thành tựu to lớn của ngành Ngoại giao không chỉ là niềm tự hào mà còn là minh chứng sống động cho sự sáng tạo, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết của toàn dân, góp phần đưa Việt Nam hội nhập sâu rộng, khẳng định vị thế và uy tín trên trường quốc tế, vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc./.

