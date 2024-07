Gần 31.500 chuyến bay của các hãng hàng không bị chậm trong 6 tháng đầu năm

Máy bay của các hãng hàng không tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo số liệu báo cáo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong sáu tháng đầu năm nay, có gần 31.500 chuyến bay của các hãng hàng không nước ta bị chậm chuyến.

Cụ thể, sáu tháng vừa qua, các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet, Pacific Airlines, Vasco, Bamboo Airlines, Vietravel Airlines đã khai thác tổng số 129.527 chuyến bay, trong đó số chuyến bay đúng giờ là 98.106, chiếm 75,7%.

Mặc dù khai thác số lượng chuyến bay khá tương đồng khi Vietnam Airlines khai 55.026 chuyến và Vietjet nhỉnh hơn một chút với con số 55.963 chuyến, tuy nhiên, tỷ lệ bay đúng giờ của Vietnam Airlines vẫn chiếm khá cao với tỷ lệ 84,1%; Vietjet chỉ đạt tỷ lệ số chuyến bay cất cánh đúng giờ 65,8%,thấp nhất trong các hãng hàng không.

Tính chung 6 tháng đầu năm, số chuyến bay chậm chuyến là 31.421 chuyến, chiếm 24,3%; có 491 chuyến bay bị hủy, chiếm 0,4%.

Theo đại diện Cục Hàng không, hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chuyến bay cất cánh trễ giờ trong sáu tháng đầu năm nay là do máy bay về muộn (60,4% tổng số chuyến bay bị "delay") và do các hãng hàng không (27,7%). Các nguyên nhân còn lại là thời tiết, quản lý, điều hành bay, trang thiết bị và dịch vụ tại sân bay và các lý do khác./.

Chậm, hủy chuyến vẫn là bài toán đau đầu với các hãng bay Việt Đối với một hãng bay, chậm chuyến là sự việc không mong muốn bởi sẽ vừa ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ hành khách, vừa gây tốn kém chi phí do bay vòng trên trời.