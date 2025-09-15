Gây ấn tượng đặc biệt, khu trưng bày của Bộ Quốc phòng thu hút khoảng 6,6 triệu lượt khách tham quan

Khu trưng bày Bộ Quốc phòng tại Triển lãm 80 năm Quốc khánh thu hút 6,6 triệu lượt khách, ghi dấu ấn với bạn bè quốc tế và được biểu dương vì tinh thần phục vụ tận tụy.

Bộ Quốc phòng ngày 15/9 tổ chức tổng kết, khen thưởng Triển lãm thành tựu đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Khu trưng bày trong nhà, ngoài trời của Bộ Quốc phòng thu hút khoảng 6,6 triệu lượt khách tham quan, để lại ấn tượng mạnh với bạn bè quốc tế.

Lực lượng phục vụ làm việc cường độ cao, cấp phát hàng trăm nghìn suất nước, lương khô, sữa, thể hiện tình cảm tri ân của Quân đội với nhân dân.

Bộ Quốc phòng biểu dương, trao thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, góp phần tạo nên thành công nổi bật của Triển lãm./.