Xây dựng Trung tâm cứu trợ nhân đạo quốc tế khẩn cấp Việt Nam trong năm nay

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 4/9/2025 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 200/2025/NĐ-CP ngày 9/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự.

Kế hoạch gồm 8 nội dung, quy định các nhiệm vụ cho các Bộ, cơ quan liên quan, cụ thể như sau:

Về việc kiện toàn và hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, điều hành phòng thủ dân sự, Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp xã chủ trì tổ chức lại Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự-Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp Bộ thành Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp Bộ; Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự-Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, cấp xã thành Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh, cấp xã; ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp.

Về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự, Kế hoạch giao Bộ Tài chính chủ trì hướng dẫn một số nội dung chi, mức chi đặc thù trong nội dung chi ngân sách cho hoạt động phòng thủ dân sự (khoản 2 Điều 49 Nghị định); sửa đổi hoặc ban hành mới Quyết định thay thế Quyết định số 118/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa, đồng thời, xây dựng thông tư mới thay thế Thông tư số 92/2009/TT-BTC ngày 12/5/2009 và Thông tư số 85/2020/TT-BTC ngày 1/10/2020 của Bộ Tài chính.

Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hướng dẫn phương pháp, trình tự thống kê phù hợp với lĩnh vực quản lý.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính và Cơ quan, địa phương liên quan ban hành cơ chế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trong phòng thủ dân sự.

Diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Bộ Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ quy định các số, tần số trực canh, cấp cứu khẩn cấp; bảo đảm quyền ưu tiên sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành về phòng thủ dân sự.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Văn phòng Ban Chỉ đạo và cơ quan, địa phương liên quan, ban hành Quy chế Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển, trong vùng nước cảng biển và thủy nội địa, thay thế Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 06/2014/QĐ-TTg ngày 20/1/2014, Quyết định số 51/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ sau khi Bộ Luật Hàng hải Việt Nam (mới) có hiệu lực. Đồng thời, ban hành Quy chế Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng thay thế Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 33/2012/QĐ-TTg ngày 06/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ sau khi Luật Hàng không dân dụng (mới) có hiệu lực.

Xây dựng lực lượng phòng thủ dân sự chuyên trách, kiêm nhiệm tại các bộ, ngành, địa phương

Về công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng thủ dân sự và các văn bản liên quan đến cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn phòng Ban Chỉ đạo; các cơ quan thông tấn, báo chí có trách nhiệm tổ chức các hội nghị, tọa đàm, truyền thông phổ biến pháp luật về phòng thủ dân sự và các văn bản liên quan cho cộng đồng.

Về việc xây dựng lực lượng phòng thủ dân sự chuyên trách, kiêm nhiệm tại các bộ, ngành, địa phương, các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chủ trì phối hợp Bộ Quốc phòng và cơ quan liên quan rà soát, kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng phòng thủ dân sự chuyên trách, kiêm nhiệm.

Bộ Quốc phòng xây dựng Trung tâm cứu trợ nhân đạo quốc tế khẩn cấp Việt Nam trong năm 2025.

Đối với việc rà soát, điều chỉnh kế hoạch phòng thủ dân sự, trong năm 2025 và định kỳ 5 năm, Văn phòng Ban chỉ đạo chủ trì, phối hợp Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp Bộ, cấp tỉnh xây dựng, điều chỉnh Kế hoạch phòng thủ dân sự quốc gia.

Hằng năm, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp Bộ chủ trì, phối hợp Văn phòng Ban Chỉ đạo; Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh rà soát, điều chỉnh kế hoạch phòng thủ dân sự cấp Bộ. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh, cấp xã chủ trì, phối hợp Văn phòng Ban Chỉ đạo; Ban Chỉ huy Phòng thủ dân cấp Bộ thường xuyên rà soát, điều chỉnh kế hoạch phòng thủ dân sự cấp tỉnh, cấp xã.

Thành lập Quỹ Phòng thủ dân sự trung ương trong năm 2025

Về việc triển khai thực hiện các chiến lược, đề án, dự án, kế hoạch về phòng thủ dân sự, theo quyết định, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng và cơ quan liên quan thành lập Quỹ Phòng thủ dân sự trung ương trong năm 2025. Đồng thời, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Quỹ Phòng thủ dân sự cấp tỉnh.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính và cơ quan liên quan tổ chức bộ máy quản lý Quỹ Phòng thủ dân sự trung ương, đồng thời, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ; cơ quan, địa phương liên quan xây dựng Hệ thống Tổng đài 112 phục vụ hoạt động phòng thủ dân sự.

Luyện tập phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố đê điều, hồ đập. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng phối hợp Bộ Y tế và cơ quan, địa phương liên quan đầu tư hệ thống các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y khu vực biên giới, trên biển, đảo, tăng cường năng lực hệ thống y tế phòng thủ dân sự theo Đề án, dự án.

Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thành lập Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh; chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng và cơ quan liên quan xây dựng công trình phòng thủ dân sự gắn với xây dựng thế trận khu vực phòng thủ địa phương.

Tháng 12 hằng năm, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp xã chủ trì, phối hợp Văn phòng Ban Chỉ đạo thực hiện rà soát, tổng hợp danh mục các công trình phòng thủ dân sự chuyên dụng, công trình có công năng sử dụng cho phòng thủ dân sự thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý, báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp xã triển khai thực hiện các chiến lược, kế hoạch quốc gia; đề án, dự án trong lĩnh vực phòng thủ dân sự theo kế hoạch.

Về công tác diễn tập phòng thủ dân sự, các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp xã thường xuyên tổ chức các cuộc diễn tập phòng thủ dân sự các cấp.

Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tổ chức các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, trong đó có nội dung phòng thủ dân sự.

Để duy trì hoạt động phòng thủ dân sự thường xuyên, Kế hoạch yêu cầu: Trong năm 2025, Văn phòng Ban Chỉ đạo ban hành văn bản của Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia quy định về trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp xã ban hành văn bản của Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp xã quy định về chế độ trực tại Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp xã.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng Quy chế về công tác trực ban, họp và ban hành công điện chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường./.

