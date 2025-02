Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam sau Tết về mức thấp nhất trong 29 tháng

Thị trường lúa gạo trở lại sau Tết Nguyên đán không có nhiều biến động so với trước Tết, thị trường giao dịch trầm lắng. Giá gạo Việt Nam xuất khẩu đã giảm về sát 400 USD/tấn, mức thấp nhất trong 29 tháng.

Giá gạo của Việt Nam

Theo cập nhật của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang, giá một số loại lúa được thương lái thu mua như: IR 50404 từ 5.400-5.500 đồng/kg; OM 5451 từ 5.800-6.000 đồng/kg, Đài thơm 8 (tươi) và OM 18 (tươi) dao động từ 6.600-6.800 đồng/kg…

Với mặt hàng gạo trên thị trường bán lẻ tại An Giang, gạo thường có giá từ 16.000-17.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài từ 20.000-22.000 đồng/kg; gạo Jasmine từ 18.000-20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 17.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa 21.500 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 18.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 21.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg…

Gạo nguyên liệu IR 504 ở mức 7.700-7.800 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 từ 9.500-9.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 380 từ 7.300-7.400 đồng/kg, gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800-9.000 đồng/kg.

Một kho gạo. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Với mặt hàng phụ phẩm, giá phụ phẩm các loại dao động trong khoảng từ 5.200-7.300 đồng/kg. Giá tấm thơm ở mức 7.100-7.300 đồng/kg; giá cám khô ở mức 5.200-5.300 đồng/kg.

Về xuất khẩu, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 404 USD/tấn, mức thấp nhất trong 29 tháng (kể từ đầu tháng 9/2022), so với 417 USD/tấn hai tuần trước.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), thị trường đã đóng cửa vào tuần trước do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Một thương nhân có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hoạt động giao dịch vẫn còn yếu sau kỳ nghỉ lễ.

Giá gạo thế giới

Trong tuần qua, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 19 tháng do đà tăng của nguồn cung và sự sụt giảm của đồng rupee.

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức từ 418-428 USD/tấn, giảm so với mức từ 429-435 USD/tấn của tuần trước. Giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ giao dịch ở mức từ 395-405 USD/tấn trong tuần này.

Ông Himanshu Agarwal, Giám đốc điều hành công ty xuất khẩu gạo Satyam Balajee, cho biết người mua quan tâm đến việc mua hàng nhưng lo ngại về sự sụt giảm mạnh của giá cả và đang chờ giá ổn định gần mức đáy. Tính đến đầu tháng Một, tồn kho gạo của Ấn Độ đạt mức cao kỷ lục 60,9 triệu tấn, gấp tám lần mục tiêu của chính phủ.

Trong khi đó, đồng rupee đã chạm mức thấp kỷ lục mới trong phiên 6/2 giúp tăng biên lợi nhuận cho các nhà giao dịch xuất khẩu ra nước ngoài.

Công nhân vận chuyển gạo tại nhà kho ở Jalandhar, Ấn Độ. (Nguồn: ANI/TTXVN)

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm trong tuần này giảm xuống còn từ 415-420 USD/tấn so với mức từ 450-455 USD/tấn của tuần trước. Một thương nhân ở Bangkok cho biết sự sụt giảm này là do giá nội địa giảm và đồng baht tăng giá.

Nhu cầu trầm lắng do những quốc gia thu mua như Indonesia và Philippines trì hoãn việc mua hàng. Với vụ mùa sắp tới của Việt Nam và Thái Lan, khách hàng đang trì hoãn quyết định để theo dõi xu hướng giá.

Các quan chức cho biết Bangladesh đang xem xét dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo thơm để tăng doanh thu và đáp ứng các yêu cầu liên tục từ cộng đồng doanh nghiệp nhằm kích thích thương mại và tăng thu nhập xuất khẩu.

Thị trường ngô, đậu tương, lúa mỳ

Về thị trường nông sản Mỹ, các nhà phân tích cho biết giá ngô, đậu tương và lúa mỳ kỳ hạn trên Sàn Giao dịch Chicago (CBOT) đã giảm trong phiên 7/2 giữa những lo ngại mới về việc các tranh chấp thương mại có thể tác động tiêu cực đến nhu cầu đối với những sản phẩm nông nghiệp của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ công bố mức thuế quan đối với nhiều quốc gia vào tuần tới. Các nhà giao dịch ngũ cốc đang lo ngại rằng những loại thuế mới có thể gây ra tình trạng trả đũa và làm giảm doanh số bán nông sản của Mỹ.

Ông Rich Nelson, chiến lược gia tại công ty môi giới hàng hóa Allendale, cho biết bất kỳ động thái nào như ông Trump đã đề cập đều có thể gây ra phản ứng của các nước đối với Mỹ. Ông cũng nhấn mạnh lo ngại về tác động tâm lý của việc áp thuế.

Ông Trump đã công bố mức thuế 25% đối với hàng hóa Canada và Mexico vào ngày 1/2, nhưng đã trì hoãn các mức thuế này sau phản ứng tiêu cực từ những nhà đầu tư. Các khoản thuế của Mỹ đối với Trung Quốc đã nhận được phản hồi có chừng mực từ Bắc Kinh, không bao gồm thuế quan đối với nông sản, giúp các nhà giao dịch ngũ cốc bớt lo lắng.

Đóng phiên 7/2, giá ngô giao tháng Ba trên sàn CBOT giảm 7,75 xu xuống 4,87 USD/bushel, nhưng vẫn duy trì gần 4,985 USD/bushel, mức đỉnh trong 15 tháng đã đạt được vào ngày 5/2.

Giá đậu tương giao tháng Ba giảm 11 xu xuống 10,49 USD/bushel sau khi tăng lên mức đỉnh 6 tháng là 10,7975 USD/bushel vào ngày 5/2.

Giá lúa mỳ giao tháng Ba kết thúc phiên giảm 5 xu xuống 5,8275 USD/bushel, giảm so với mức cao nhất trong 3 tháng rưỡi là 5,925 USD/bushel (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg).

Các nhà giao dịch cho biết có một tâm lý "né tránh rủi ro" trên thị trường trước cuối tuần và sau những đợt tăng gần đây.

Tình trạng mưa lớn hơn ở Argentina đã gây sức ép lên giá nông sản sau thời tiết nóng và khô vào tháng Một. Sở giao dịch ngũ cốc Rosario cho biết các cơn mưa trong tuần này đã giải cứu vụ đậu tương của Argentina, quốc gia xuất khẩu bột đậu nành và dầu đậu nành lớn nhất thế giới và là nước xuất khẩu ngô lớn thứ ba thế giới.

Các nhà giao dịch cũng theo dõi thời tiết lạnh ở Nga, nước xuất khẩu lúa mỳ lớn nhất thế giới, do lo ngại về khả năng gây thiệt hại cho vụ mùa của nước này.

Thị trường càphê

Về thị trường càphê, tại Việt Nam, ngày 8/2, giá càphê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, xuống còn 128.500-129.000 đồng/kg. Giá càphê tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai đang cùng được thu mua ở mức 129.500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá càphê hôm nay điều chỉnh về mốc 128.500 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, giá càphê biến động trái chiều trong phiên giao dịch 7/2.

Tại Sàn giao dịch London, giá càphê trực tuyến robusta hợp đồng giao tháng 3/2025 đóng cửa ở mức 5.561 USD/tấn, giảm 1,28% (72 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao tháng 5/2025 cũng giảm 1,45% (82 USD/tấn), xuống còn 5.564 USD/tấn.

Giá càphê robusta giảm phiên thứ hai liên tiếp do chịu sức ép bởi lượng bán ra từ Việt Nam sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Còn trên Sàn giao dịch New York, giá càphê arabica giao tháng 3/2025 tiếp tục tăng phiên thứ 12 liên tiếp, với mức tăng 0,1% so với phiên giao dịch trước, đạt mức kỷ lục mới 404,35 xu/lb. Tuy nhiên, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2025 lại giảm tương ứng 0,1% (0,4 xu/lb), về mốc 396,7 xu/lb (1lb=0,45kg).

Thu hoạch càphê ở Gia Lai. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Hợp đồng càphê arabica kỳ hạn tháng 3/2025 đã tăng 7% trong tuần này, sau khi tăng 8,7% trong tuần trước. Mặc dù vậy, đà tăng bị hạn chế trong phiên giao dịch cuối tuần do đồng USD mạnh lên, tạo áp lực chốt lời lên hợp đồng càphê kỳ hạn.

Các nhà giao dịch cho biết thị trường đang bị ảnh hưởng bởi lo ngại về nguồn cung thu hẹp từ hai nước sản xuất hàng đầu là Brazil và Việt Nam, cùng với nguy cơ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể áp thuế thương mại đối với các nhà sản xuất càphê lớn ở Nam Mỹ.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá càphê đã tăng hơn 25%, sau khi tăng 70% trong năm ngoái./.

