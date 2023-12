Gia Lai: Cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Hồ Văn Điềm

Quang cảnh kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai. (Nguồn: Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai)

Ngày 6/12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đã khai mạc kỳ họp thứ 15 khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Y Thanh Hà Niê KDăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội dự kỳ họp.

Trong khuôn khổ kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đã xem xét đề xuất, thông qua tờ trình cho ông Hồ Văn Điềm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Theo tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai, ông Hồ Văn Điềm đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân theo nguyện vọng cá nhân.

Sau khi xem xét tờ trình, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đã thống nhất nghị quyết thông qua tờ trình, cho ông Hồ Văn Điềm thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Hồ Văn Điềm vì đã thiếu kiểm tra, không phát hiện việc kế toán Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai - bà Đỗ Thị Thu Hiền (45 tuổi) - chiếm dụng 3,5 tỷ đồng tiền tiếp nhận để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Hiền để điều tra về tội "tham ô tài sản."

Cũng trong kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu. Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố, ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất 62/64 phiếu.

Trong thời gian 3 ngày (6-8/12), Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai; báo cáo tình hình thực hiện quyền công tố và kiểm soát các hoạt động tư pháp trên địa bàn năm 2023, nhiệm vụ công tác năm 2024 của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh; báo cáo về công tác xét xử năm 2023, chương trình công tác năm 2024 của Tòa án Nhân dân tỉnh; báo cáo công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2023 của hệ thống thi hành án dân sự của Cục Thi hành Án Dân sự và 6 báo cáo về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Đặc biệt, tại kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tập trung xem xét thông qua 27 dự thảo Nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình, trong đó có nhiều dự thảo Nghị quyết quan trọng, được nhiều cử tri quan tâm, như: việc thu hồi đất, công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, thông qua Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025…

Tại Kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai cũng sẽ thông qua nhiều dự thảo quan trọng, được nhiều cử tri quan tâm như: dự thảo Nghị quyết quy định về chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội ở cấp xã; dự thảo Nghị quyết về quyết định số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã đối với từng huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai…

Năm 2023, tỉnh Gia Lai đã có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với năm 2022, như: tổng diện tích gieo trồng ước đạt 587.199ha, tăng 2,98% so với năm trước; giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 34.360 tỷ đồng, tăng 7,18% so với năm 2022...

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn ước thực hiện 42.000 tỷ đồng, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra, tăng 9,28% so với năm trước; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 680 triệu USD, đạt chỉ tiêu nghị quyết, tăng 3,03% so với năm 2022.

Ngoài ra, hoạt động du lịch của tỉnh có nhiều khởi sắc khi đón trên 1,15 triệu lượt khách du lịch, tăng 19,8% so với năm 2022, vượt 4,6% chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai đồng bộ. Lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định.../.