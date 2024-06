Gia Lai: Xử lý người đứng đầu nếu vẫn chậm bàn giao mặt bằng Quốc lộ 19

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Chủ tịch huyện Đăk Pơ báo cáo kết quả về chậm bàn giao mặt bằng về UBND tỉnh trước ngày 20/6 tới, đề xuất xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu vẫn chậm do chủ quan.

Trong ảnh: Một số ít đoạn tuyến được thi công cầm chừng. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện chỉ còn đoạn KM90-KM108 khởi công ngày 30/6/2023 đang tiếp tục được Ban Quản lý Dự án 2 (Bộ Giao thông Vận tải) tích cực đẩy nhanh tiến độ.

Tuy nhiên, việc địa phương chậm bàn giao mặt bằng, một số nhà thầu thi công chưa quyết liệt huy động nhân lực và vật lực để triển khai thực hiện gói thầu khiến đoạn tuyến KM90-KM108 vẫn còn chậm so với kế hoạch.

Theo báo cáo về tình hình triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn KM90- KM108 trên địa bàn tỉnh Gia Lai của Ban Quản lý Dự án 2, đến thời điểm 13/6/2024, tổng giá trị Dự án đã thực hiện đạt hơn 229,9 tỷ đồng (đạt 62,32%), chậm 7,39% so với kế hoạch dự kiến.

Trong số đó, gói thầu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đông Đô và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hiệp Cường là hai đơn vị có khối lượng thi công chậm nhất lần lượt là 21,81% và 11,23% so với kế hoạch “chạy đua trước mùa mưa” do Ban Quản lý Dự án 2 yêu cầu (trước ngày 30/9 tới).

Ban Quản lý Dự án 2 cho biết nguyên nhân dự án trên đang chậm tiến độ so với kế hoạch đặt ra là do một số vị trí đến nay chưa được bàn giao mặt bằng, thời tiết đã bắt đầu vào mùa mưa nên xuất hiện những cơn mưa kéo dài.

Tính đến ngày 13/6 vừa qua, trên địa bàn xã Hà Tam, huyện Đăk Pơ còn 4 điểm vướng mặt bằng là Km102+080- Km102+110; Km102+680- Km103+160; Km 103+720- Km103+760 và đoạn Km106+630 với tổng chiều dài 0,6km. Bên cạnh đó, việc đục phá trụ T1 cầu Cà Tung gặp khó khăn do đá rất cứng, thiết bị đục phá được khối lượng ít trong 1 ngày. Đến nay vẫn chưa hoàn thành đục đá gốc.

Phân đoạn Km95+770 đến KM95+900 khi thi công đào hạ nền đường gặp phát sinh đá cấp 1, dù đơn vị thi công đã tập kết thiết bị nhưng hiện tại phá đã vẫn chưa xong 1/2 nền đường bên trái tuyến.

Ngoài ra, Ban Quản lý Dự án 2 cũng chỉ rõ hai đơn vị thi công có khối lượng hoàn thành thấp nhất so với kế hoạch là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đông Đô và Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Hiệp Cường chưa tập trung, chưa quyết liệt huy động đủ vật tư, thiết bị, nhân lực triển khai thi công dẫn đến khối lượng thực hiện trong thời gian qua không đáng kể.

Trước tình hình đó, ông Lê Tuấn Mạnh, Quyền Trưởng phòng Điều hành dự án 4 (thuộc Ban Quản lý Dự án 2), cho hay để đảm bảo tiến độ gói thầu đoạn Km90- Km108 trước khi mùa mưa bắt đầu, Ban sẽ yêu cầu các đơn vị thi công tăng cường nhân lực và vật lực, đôn đốc triển khai thi công quyết liệt để đảm bảo bù sản lượng thi công các khối lượng bị chậm, cố gắng hoàn thành cơ bản các hạng mục trước 30/9 tới.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan cùng Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án, địa phương vận động, phối hợp và làm việc cùng các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng cho dự án.

Nhiều công trình trên Dự án Quốc lộ 19 vắng bóng đơn vị thi công. (Ảnh: Quang Thái/ TTXVN)

Liên quan đến việc chậm bàn giao mặt bằng cho Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn Km90- Km108 đoạn qua địa bàn huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai ông Nguyễn Hữu Quế đã phê bình Ủy ban Nhân dân huyện Đăk Pơ vì chậm trễ trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng dự án, chưa tập trung hết nhân lực để đẩy nhanh, xử lý dứt điểm một số vị trí còn vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đăk Pơ tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Bên cạnh đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường nắm tiến độ hàng ngày, hàng tuần để kịp thời đôn đốc Ủy ban Nhân dân huyện Đăk Pơ đẩy nhanh việc bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án trên. Báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 20/6 tới và tham mưu, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu tiếp tục chậm trễ xuất phát từ nguyên nhân chủ quan của địa phương.

Ngoài sự quyết liệt của tỉnh Gia Lai trong việc giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý Dự án 2 cũng đã có nhiều động thái nhằm đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Trong đó, Ban Quản lý Dự án 2 đã thực hiện cảnh cáo lần 1 đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Đông Đô do triển khai thi công thiếu tập trung và chưa quyết liệt huy động đủ vật tư, nhân lực triển khai thi công.

Ngoài ra, việc đảm bảo an toàn giao thông; duy trì bảo dưỡng mặt đường tại các vị trí cầu tạm, cống tạm; bố trí đầy đủ biển báo trên công trường và có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trong suốt quá trình thi công xây dựng cũng được Ban quản lý Dự án 2 chú trọng triển khai thực hiện.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn Km90- Km108 trên địa bàn tỉnh Gia Lai có chiều dài tuyến 18km (đoạn qua huyện Đăk Pơ) với tổng mức đầu tư hơn 522 tỷ đồng. Dự án được khởi công ngày 30/6/2023, dự kiến hoàn thành vào ngày 31/12 tới. Dự án do Ban Quản lý Dự án 2, Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư.

Dự án này hoàn thành sẽ thông tuyến hoàn toàn của Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây nguyên có tổng chiều dài 143,6km (trong đó tỉnh Bình Định 17km, tỉnh Gia Lai 126,34km), tổng mức đầu tư 3.654,4 tỷ đồng (tương đương 155,8 triệu USD).

Trong số trên, vốn vay IDA 150 triệu USD (khoảng 3.518,39 tỷ đồng); vốn đối ứng 3,7 triệu USD (khoảng 86,79 tỷ đồng); viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia 2,1 triệu USD (khoảng 49,26 tỷ đồng) do Ban Quản lý dự án 2 thuộc Bộ Giao thông Vận tải làm Chủ đầu tư./.

