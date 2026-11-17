Mở cửa phiên giao dịch sáng 17/11, giá vàng SJC giảm nhẹ, trong khi tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng thêm 13 đồng/USD.

Ở thời điểm 9 giờ 15 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Doji cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 134,2 triệu đồng/lượng mua vào và 137,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng trên, giá vàng SJC và vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý, cùng giao dịch ở mức 134-137 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn cũng giảm 100.000 đồng, hiện đang giao dịch ở mức 133,2-137,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng dao động quanh ngưỡng 3.868 USD/ounce, giảm 18 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 112 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC gần 15 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.652 đồng/USD, tăng 13 đồng/USD so với chốt phiên trước.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh khác nhau. Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.540-25.950 đồng/USD; tại BIDV, tỷ giá được niêm yết ở mức 25.570-25.950 đồng/USD (mua vào-bán ra), cùng tăng 30 đồng.

VietinBank ở mức 25.523-25.968 đồng/USD, tăng 48 đồng/USD. Eximbank ở mức 25.550-25.940 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 30 đồng./.

Giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm Giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm vào phiên 16/11, theo đó, giá vàng giao ngay giảm 0,8% xuống 3.48,51 USD/ounce.