Singapore mới mở một kho lưu trữ vàng dành cho các ngân hàng trung ương nước ngoài, sức chứa lên đến 500 tấn, và có thể mở rộng thêm. Động thái này sẽ làm gia tăng sự cạnh tranh giữa Singapore và Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) cho danh hiệu trung tâm giao dịch kim loại quý hàng đầu châu Á.

Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Cơ quan Quản lý Vàng Gan Kim Yong cho biết nhiều ngân hàng trung ương đã bày tỏ sự quan tâm đến việc lưu trữ vàng thỏi của họ tại Singapore, song không nêu tên cụ thể các quốc gia.

Theo Giám đốc điều hành của hãng xếp hạng NRA Sergey Klisenko, khả năng lưu trữ vàng của Hong Kong khá hạn chế. Kho chứa chính nằm tại sân bay quốc tế hiện chỉ chứa chưa đến 200 tấn và đang được mở rộng với dự kiến sẽ đạt hơn 2.000 tấn trong vòng ba năm. Trong khi khả năng lưu trữ của kho vàng Singapore đã đạt 500 tấn, và cũng có kế hoạch mở rộng thêm.

Theo ông, Trung Quốc đang tích cực tăng cường dự trữ vàng quốc gia như một phương tiện để giảm sự phụ thuộc vào hệ thống tài chính Mỹ. Khách hàng của Hong Kong bao gồm các ngân hàng, nhà đầu tư và các tổ chức Trung Quốc, cộng với một số quốc gia châu Á muốn lưu trữ một phần vàng quốc gia của mình tại Hong Kong.

Với tiềm năng này châu Á đang thách thức các kho chứa vàng của phương Tây. Trung tâm vàng lớn nhất là London, nơi các kho chứa nắm giữ 9.464 tấn vàng, trị giá 1.200 tỷ USD tính đến tháng 6/2026.

Lý do của các trung tâm vàng mới nổi ở châu Á thứ nhất vì nhiều ngân hàng trung ương nước ngoài hiện nay ít tin tưởng vào USD và euro và đang ngày càng chuyển đổi dự trữ thành vàng.

Một cái mốc của việc mất lòng tin là năm 2022. Các nước phương Tây đóng băng dự trữ USD của Nga đã làm tăng tốc sự rời bỏ đồng USD. Việc đóng băng này không chỉ ảnh hưởng đến USD mà còn cả euro và các loại tiền tệ khác của Nhóm các quốc gia công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).

Lý do thứ hai là xu hướng “hồi hương” số vàng thỏi được lưu trữ ở phương Tây. Việc lưu trữ trong nước an toàn hơn, vì không ai có thể phong tỏa chúng. Theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), tỷ trọng vàng trong dự trữ toàn cầu đã tăng lên 27% vào cuối năm 2025, tăng từ 20% so với năm trước.

Con số này cao hơn trái phiếu chính phủ Mỹ (22%) và euro (15%).Những lo ngại về nợ chính phủ Mỹ, lạm phát và chính sách trừng phạt cũng là một trong những lý do, chuyên gia Klisenko nói thêm.

Nga là quốc gia giữ toàn bộ dự trữ vàng của mình trong nước, cũng là một trong những nước đầu tiên giảm, rồi hoàn toàn thoái vốn khỏi USD và euro để chuyển sang vàng và nhân dân tệ.



Tính đến ngày 1/1/2016, dự trữ của Nga lên tới gần 369 tỷ USD, trong đó vàng chiếm 49 tỷ USD, tương đương 13% (1.400 tấn). Và mười năm sau, dự trữ vàng và ngoại hối đã tăng gấp đôi lên 755 tỷ USD. Và tỷ trọng vàng trong dự trữ đã tăng gấp ba lần, lên 43%, tương đương 327 tỷ USD./.

Singapore mở kho lưu trữ vàng dự trữ cho các ngân hàng trung ương nước ngoài Vàng dự trữ của các tổ chức nước ngoài sẽ được bảo quản tại kho tiền quốc gia của Singapore, hiện có khả năng lưu trữ tối đa 500 tấn vàng và có thể tiếp tục mở rộng tùy theo nhu cầu.