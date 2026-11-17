Giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm vào phiên 16/11, khi đồng USD mạnh lên cùng với khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tháng tới đã gây áp lực lên kim loại quý này. Giá vàng giao ngay giảm 0,8% xuống 3.48,51 USD/ounce vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 16/11 theo giờ Mỹ (1 giờ 47 phút sáng 17/11 theo giờ Việt Nam), sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025 là 3.830 USD/ounce trong phiên này.

Giá vàng kỳ hạn tại Mỹ giao tháng 12/2026 chốt phiên giảm 0,9%, xuống 3.853 USD/ounce.

Giới phân tích nhận định việc số liệu công bố tuần trước cho thấy lạm phát vẫn ở mức cao đã làm tăng khả năng Fed sẽ nâng lãi suất vào tháng 12 tới. Hệ quả là lợi suất trái phiếu và đồng USD cùng tăng, những yếu tố khi cộng hưởng lại sẽ gây áp lực lên giá vàng.

Các quan chức Fed vẫn duy trì lập trường ủng hộ việc tăng lãi suất. Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City, ông Jeffrey Schmid, ngày 15/11 cho rằng cần phải nỗ lực hơn nữa để kiềm chế áp lực giá cả vẫn còn quá cao. Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco, bà Mary Daly, gần đây cũng chỉ ra rằng lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ vẫn dai dẳng là lý do ủng hộ việc tiếp tục tăng lãi suất.

Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME Group, các nhà giao dịch hiện dự báo 94% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng tới, trong khi xác suất tăng 50 điểm cơ bản là 6%. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ các kim loại quý không sinh lời, từ đó làm giảm sức hấp dẫn của chúng đối với các nhà đầu tư.

Hiện sự chú ý đang hướng vào biên bản cuộc họp chính sách ngày 27-28/10 của Fed dự kiến công bố vào ngày 18/11 để tìm kiếm các tín hiệu về lộ trình lãi suất.

Trong khi đó, đồng USD mạnh, giao dịch gần mức cao nhất kể từ tháng 4/2025, tiếp tục làm giảm sức hấp dẫn của vàng khi làm tăng chi phí sở hữu đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Trong phiên này, giá bạc giao ngay giảm 3,7% xuống 46,91 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 10/2025 trong phiên trước đó. Giá bạch kim giảm 3,2% xuống 1.445,59 USD/ounce, trong khi giá palladium giảm 3% xuống 971 USD/ounce.

Tại Việt Nam, sáng 17/11, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 134,50 - 137,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.

Giá vàng ngày 16/11: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước Tại Việt Nam, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 134,50-137,50 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).