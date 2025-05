Giá vàng thu hẹp đà giảm sau số liệu kinh tế Mỹ yếu hơn dự kiến

Giá vàng thế giới thu hẹp một phần đà giảm trong phiên 30/4, khi kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất gia tăng sau số liệu kinh tế Mỹ yếu hơn dự kiến.

Theo đó, giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 3.308,32 USD/ounce vào lúc 0 giờ 58 phút (sáng 1/5 theo giờ Việt Nam), vẫn ghi nhận tháng tăng thứ tư liên tiếp với mức tăng gần 6%.

Giá vàng Mỹ giao kỳ hạn cũng chốt phiên giảm 0,4% xuống 3.319,10 USD/ounce.

Số liệu mới cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong quý 1/2025 đã suy giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do các doanh nghiệp tăng cường nhập khẩu hàng hóa để đón đầu các mức thuế quan do chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa ra.

Giới giao dịch đặt cược rằng những dấu hiệu rõ ràng hơn về một nền kinh tế đang chững lại sẽ thúc đẩy Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất, với tổng mức cắt giảm có thể lên tới 1 điểm phần trăm vào cuối năm nay.

Giá vàng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ. Bởi lãi suất hạ sẽ khiến đồng USD yếu đi, song lại gia tăng đáng kể sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng.

Giới giao dịch hiện đang chờ đợi số liệu quan trọng nhất về thị trường lao động Mỹ trong tuần này là báo cáo việc làm hàng tháng, dự kiến được công bố vào ngày 2/5 (giờ địa phương). Báo cáo này được kỳ vọng có thể cung cấp thêm thông tin về triển vọng lãi suất của Fed.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1% xuống 32,64 USD/ounce. Giá bạch kim cũng giảm 1,2% xuống 965,30 USD/ounce.

Thị trường Việt Nam đóng cửa nghỉ lễ trong phiên này./.

