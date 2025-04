Giải Báo chí TTXVN: Ghi nhận nỗ lực và sự dấn thân của các nhà báo

Chiều 25/4, Lễ trao Giải thưởng Báo chí Thông tấn xã Việt Nam năm 2024 đã diễn ra tại trụ sở Trung tâm Thông tấn quốc gia, Hà Nội.

Đây là giải thưởng thường niên tôn vinh những tác phẩm báo chí chất lượng cao; ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề của các nhà báo Thông tấn trên tất cả các loại hình thông tin.

Tại đây, Báo Điện tử VietnamPlus giành tới 7 giải thưởng ở các thể loại, trong đó có 2 giải A, 2 giải B, 1 Giải C và 2 giải Khuyến khích

Ghi nhận nỗ lực và sự dấn thân

Phát biểu tại lễ trao giải, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, bà Vũ Việt Trang cho hay Giải Báo chí Thông tấn xã Việt Nam năm 2024 diễn ra thành công với nhiều tín hiệu đáng mừng như: Các tác phẩm bám sát đời sống chính trị và hơi thở cuộc sống với sự sáng tạo trong cách thể hiện, trình bày. Nhiều tác phẩm đạt giải là thành quả của sự dấn thân, tổng hợp sức mạnh của các đơn vị sản xuất thông tin với các cơ quan thường trú trong và ngoài nước. Nhiều tác giả đã nắm bắt được công nghệ làm báo hiện đại để truyền tải tới công chúng những thông điệp quan trọng bằng các tác phẩm đa phương tiện hết sức mới mẻ.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, bà Vũ Việt Trang phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Nhà báo Vũ Việt Trang cũng đặt ra nhiệm vụ trong năm 2025, một năm đánh dấu nhiều sự kiện trọng đại của đất nước nói chung và Thông tấn xã Việt Nam nói riêng như: Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước, 80 năm thành lập nước, 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và 80 năm thành lập Thông tấn xã Việt Nam… Tiếp nối truyền thống Anh hùng, vượt qua bao gian nan, đối mặt với nhiều thách thức trong các giai đoạn phát triển, Thông tấn xã Việt Nam đã luôn phát huy lợi thế, nắm bắt thời cơ, mở ra nhiều hướng đi mới, khẳng định vị thế của hãng thông tấn Nhà nước.

Năm 2025 cũng là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, tạo tiền đề vững chắc để đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ hơn. Trung ương Đảng và Bộ Chính trị đã ban hành nhiều Nghị quyết, Kết luận mang tính định hướng cho chặng đường đi tới để nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và hợp tác quốc tế là những động lực quan trọng cho Việt Nam bứt phá và cất cánh.

Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang cho hay những yêu cầu này cũng là chìa khóa để các cơ quan báo chí chủ lực, trong đó có Thông tấn xã Việt Nam tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả nhằm nâng cao sức cạnh tranh, sức chiến đấu vừa là chất liệu để những người làm báo Thông tấn xã Việt Nam tạo nên các tác phẩm báo chí ngang tầm thời đại.

Tại Lễ trao giải, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam đã phát động Giải báo chí Thông tấn xã Việt Nam năm 2025.

Đại diện Hội đồng giải thưởng, bà Nguyễn Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam đánh giá Giải thưởng báo chí năm 2024 của ngành ghi nhận sự nỗ lực, lao động miệt mài, dấn thân, vượt qua trở ngại, gian khó, hiểm nguy trong tác nghiệp, bất kể ngày đêm để những dòng tin Thông tấn nóng hổi thông suốt.

Nhiều tác phẩm có giá trị thông tin cao, nội dung phong phú. Chủ đề đa dạng, phản ánh đầy đủ các vấn đề chính trị, tình hình kinh tế-xã hội, các sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2024, trúng nhiều vấn đề “nóng” được dư luận quan tâm, nêu bật được những vấn đề nổi bật ở mỗi giai đoạn trong chuỗi các sự kiện hay chủ đề mà tác phẩm đề cập và bám sát diễn biến của sự kiện như.

Chất lượng các tác phẩm bình luận, phóng sự, điều tra… cao hơn những năm trước và khá đồng đều, bám sát thời sự, tính kịp thời cao. Không ít tác phẩm do một tác giả thực hiện, có tác phẩm là một bài báo duy nhất nhưng có chất lượng rất cao, phản bác khéo léo và mạnh mẽ, được thực hiện và đăng tải kịp thời nên tính định hướng cao.

Đại biểu dự Lễ trao Giải thưởng Báo chí Thông tấn xã Việt Nam năm 2024. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Đặc biệt, số lượng tác phẩm ảnh dự thi nhiều nhất từ trước tới nay với 101 tác phẩm.

Ở thể loại Đa phương tiện, các tác phẩm có chủ đề đa dạng, bao quát nhiều sự kiện lớn, một số tác phẩm nổi trội về văn phong trình bày, thiết kế. Một số tác phẩm có sự kết hợp giữa phóng viên cơ quan thường trú với đơn vị xuất bản vừa khai thác được thông tin sát thực tế nhiều địa bàn trên cả nước vừa khai thác được thế mạnh về đa phương tiện của các tòa soạn trong ngành, tạo nên tác phẩm chất lượng tương đối tốt như: Cấp thiết tạo nguồn nhân lực số; Đưa năng lượng tái tạo vào canh tác nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long; Điện Biên Phủ: Bản hùng ca mang khát vọng hòa bình…

Tuy nhiên, Ban Tổ chức cũng nhận thấy một số tác phẩm chưa được đầu tư công phu, thể hiện sự chuẩn bị chưa kỹ lưỡng ngay từ đầu. Điều này dẫn đến việc lựa chọn chủ đề và triển khai nội dung còn hạn chế, thiếu thuyết phục, tác phẩm không liền mạch, có sự chắp vá và thiếu tính liên kết vùng. Có tác phẩm được xây dựng bằng cách ghép nối các bài viết riêng lẻ về cùng một chủ đề một cách cơ học, thiếu sự kết nối logic và dẫn đến tổng thể rời rạc, thiếu sức thuyết phục.

Căn bệnh “dựa dẫm vào báo cáo, thiếu thực tiễn” vẫn xuất hiện ở nhiều chùm bài, tác phẩm gửi đến dự thi ở thể loại phản ánh. Nhiều tác phẩm tuy lựa chọn chủ đề thời sự nhưng thông tin lại chủ yếu dựa trên các báo cáo, hội nghị, thiếu tính thực tiễn, chưa phản ánh được đầy đủ bức tranh thực tế tại cơ sở, doanh nghiệp; thiếu sự phân tích, đánh giá và đặc biệt là cách thức thể hiện của báo chí hiện đại: Cần có sự mở đầu sinh động, hấp dẫn để lôi cuốn người xem ngay từ những dòng đầu tiên, đoạn đầu tiên.

Trao giải cho 70 tác phẩm xuất sắc

Hội đồng chung khảo đã thống nhất: Giải Báo chí Thông tấn xã Việt Nam sẽ được xem xét, đánh giá theo những tiêu chí cụ thể, riêng biệt, có tính đến đặc thù ngành. Ngoài tính hấp dẫn, độc đáo, giá trị thông tin của tác phẩm còn được soi chiếu ở góc độ chính trị, thông tin tuyên truyền để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ thông tin thông tấn. Bên cạnh đó, có chú ý động viên sự tham gia của các cơ quan thường trú trong và ngoài nước, cơ cấu giải thưởng cho các đơn vị tham dự Giải.

Trong số 103 tác phẩm lọt vào chung khảo, Hội đồng Giải thưởng Báo chí Thông tấn xã Việt Nam năm 2024 đã thống nhất và lựa chọn 70 tác phẩm xuất sắc để trao giải; trong đó có 6 giải A, 14 giải B, 18 giải C, 30 giải khuyến khích và 2 giải thưởng chuyên đề: Tác phẩm xuất sắc về xây dựng Đảng, Phóng viên dấn thân.

Hai tác giả thuộc Báo Tin Tức nhận giải với tác phẩm "Lật tẩy thủ đoạn 'cò' đổi bằng lái xe ở Hà Nội" - tác giả Phạm Thế Đoàn (giải Phóng viên Dấn thân) và "Chặn đứng lãng phí tài sản công của nhóm tác giả Nguyễn Hà Ngọc, Phạm Hoài Nam, Phạm Thùy Hương, Lê Trung Sơn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Tác phẩm xuất sắc về xây dựng Đảng là “Chặn đứng lãng phí tài sản công của tác giả Nguyễn Hà Ngọc, Phạm Hoài Nam, Phạm Thùy Hương, Lê Trung Sơn (Báo Tin tức).

Giải Phóng viên dấn thân được trao cho tác giả Phạm Thế Đoàn (Báo Tin tức) với tác phẩm “Lật tẩy thủ đoạn ‘cò’ đổi bằng lái xe ở Hà Nội.”

Đối với thể loại Tin, bài phản ánh, giải A đã được trao cho tác phẩm "Đảng đổi mới đưa đất nước vươn mình" của nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hồng Điệp, Đinh Thị Thuận (Ban biên tập tin Trong nước) và Nguyễn Thị Lan Phương (Báo điện tử VietnamPlus).

Giải A thể loại Xã luận, bình luận thuộc về tác phẩm "Nhận diện âm mưu lợi dụng 'hiện tượng Thích Minh Tuệ'" của tác giả Trần Thu Hằng (Báo Tin tức).

Các tác giả được trao giải A. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đối với thể loại Phóng sự, phóng sự điều tra, tác phẩm "'Chảy máu' - lãng phí tài nguyên khoáng sản: Gánh nặng đè lên 'vai' xã hội" của nhóm tác giả Võ Mạnh Hùng, Nguyễn Hoài Nam, Võ Hoàng Long (Báo điện tử VietnamPlus) đoạt giải A.

Ở thể loại Ảnh báo chí, tác phẩm "Ngời sáng tình quân dân trong cơn bão số 3: Mệnh lệnh từ trái tim" của nhóm tác giả Bùi Cương Quyết, Dương Văn Giang, Hoàng Trung Hiếu, Hoàng Hùng, Lê Danh Lam (Ban biên tập Ảnh và các Cơ quan thường trú tại Vĩnh Phúc, Bắc Giang) đã giành giải A.

Tác phẩm "Từ đau thương đến hy vọng: Làng Nủ trên hành trình kiên cường hàn gắn vết thương" của nhóm tác giả Trần Thị Thu Vân, Đinh Vũ Nhật Hồng, Nguyễn Thị Lê Hương (Báo Việt Nam News) đã vượt qua nhiều tác phẩm khác, đoạt giải A thể loại Thông tin đối ngoại.

Đặc biệt, năm nay có thêm 2 hạng mục lần đầu tiên có mặt trong hệ thống giải thưởng là: Đa phương tiện và Báo chí sáng tạo.

Giải A thể loại Báo chí sáng tạo thuộc về tác phẩm "Kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô - Hà Nội linh thiêng và hào hoa" của nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Nhật, Trần Ngọc Long, Võ Hoàng Long, Vũ Thị Bích Hằng, Đoàn Minh Anh, Nguyễn Hoài Nam (Báo điện tử VietnamPlus).

Thể loại Đa phương tiện không có giải A.

Dấu ấn VietnamPlus tại giải thưởng

Năm nay, Báo Điện tử VietnamPlus được trao 2 giải A, 2 giải B, 1 Giải C và 2 giải Khuyến khích.

Tác phẩm “Chảy máu lãng phí tài nguyên khoáng sản: Gánh nặng đè lên vai xã hội” (Hùng Võ, Võ Hoàng Long, Hoài Nam) đoạt giải A thể loại Phóng sự, phóng sự điều tra.

Đại diện nhóm tác giả, phóng viên Võ Mạnh Hùng cho hay nhiều doanh nghiệp khai khoáng đã chọn cách khai thác mỏ theo kiểu “ăn xổi.” Tức là mới chỉ quan tâm tới việc khai thác phần ruột, phần lõi khoáng sản có giá trị, “ngó lơ” các loại khoáng sản đi kèm (như đất, đá, xỉ than). Do vậy, hàng tỷ m3 khoáng sản đi kèm trị giá hàng nghìn tỷ đồng đã và đang phải mang “thân phận” đất đá thải bỏ, gây ô nhiễm môi trường, đe dọa khu dân cư đồng thời làm tắc, nghẽn “mạch máu” lưu thông của nền kinh tế bởi các dự án, công trình giao thông trọng điểm bị chậm tiến độ do phải chịu cảnh “đói,” thiếu vật liệu san lấp.

Năm nay, VietnamPlus giành thắng lợi lớn tại Giải báo chí TTXVN 2024, với 2 giải A, 2 giải B, 1 Giải C và 2 giải Khuyến khích. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khi bí bách nguồn vật liệu san lấp, không ít địa phương trên cả nước đã chọn phương án “nhảy rào chính sách” hạ từng quả đồi, khoét đào mỏ đất mới. Hệ quả là dọc dài các tỉnh thành từ Bắc vào Nam, rất nhiều núi đồi đã bị đào bới tan hoang để phục vụ nhu cầu san lấp cho các dự án, công trình. Thậm chí nhiều địa phương còn xảy ra tình trạng khai thác trộm đất đá; nạo hút cát sỏi trái phép, gây sạt lở bờ sông, “nuốt trôi” nhà cửa, đất canh tác của người dân…

Để bạn đọc có cái nhìn toàn diện về vấn đề trên, phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus đã dành nhiều thời gian thâm nhập thực tế tại nhiều địa phương trên khắp cả nước để điều tra, làm rõ vì sao Đảng và Nhà nước đã ban hành rất nhiều quyết sách (trong đó xác định “tài nguyên khoáng sản là tài sản quốc gia, là nguồn lực, nguồn vốn tự nhiên đặc biệt quan trọng để phát triển đất nước” và phải “khai thác, sử dụng bền vững, hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả”), song nguồn tài sản công này vẫn bị “chảy máu,” gây thất thoát và đang bị lãng phí vô cùng lớn.

Ngày 22/10, ngay sau khi Báo Điện tử VietnamPlus đăng tải loạt bài phóng sự chuyên đề “Chảy máu lãng phí tài nguyên khoáng sản: Gánh nặng đè lên vai xã hội," lãnh đạo Cục Khoáng sản Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã có thông tin phản hồi, trong đó nhấn mạnh loạt bài viết đã phản ánh đúng thực tế khách quan hoạt động khai thác khoáng sản đang diễn ra trên phạm vi cả nước.

Nhà báo Trần Ngọc Long thay mặt các tác giả nhận giải A. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Giải A thứ hai của Báo Điện tử VietnamPlus thuộc về tác phẩm Báo chí sáng tạo “Kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô - Hà Nội linh thiêng và hào hoa” của nhóm tác giả (Nguyễn Hoàng Nhật, Trần Ngọc Long, Võ Hoàng Long, Vũ Thị Bích Hằng, Đoàn Minh Anh, Nguyễn Hoài Nam).

Chỉ vài ngày trước, tác phẩm này cũng đã được vinh danh ở hạng mục “Sản phẩm Số sáng tạo nhất” (Best Innovative Digital Product) trong khuôn khổ sự kiện Truyền thông Số châu Á 2025 (Digital Media Awards - DMA) do Hiệp hội các nhật báo và nhà xuất bản tin tức Thế giới (WAN-IFRA) tổ chức tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Đây là một trong những sản phẩm 3D tương tác đầu tiên của báo chí Việt Nam, đem tới trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ cho độc giả.

Tại địa chỉ www.vietnamplus.vn/70namhanoi, những câu chuyện lịch sử sẽ được kể lại một cách sống động theo hình thức khác biệt, cho phép độc giả nhập vai vào câu chuyện. Những trang sử hào hùng của Thủ đô Hà Nội nói riêng, của dân tộc nói chung được kể lại qua công nghệ 3D tương tác độc đáo.

Tập thể các tác giả Báo Điện tử VietnamPlus cùng lãnh đạo báo. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Đại diện Hội đồng giải thưởng, bà Nguyễn Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam đánh giá đây là tác phẩm nổi bật ở thể loại Báo chí sáng tạo.

“Trang sử hào hùng của Thủ đô Hà Nội nói riêng, của dân tộc nói chung được kể lại qua công nghệ 3D tương tác độc đáo, với những cú cuộn chuột (trên desktop) hoặc bằng cách ‘vuốt chạm’ trên màn hình điện thoại thông minh, với hình ảnh kết hợp với âm thanh sống động, đem lại trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ cho độc giả, thể hiện sức mạnh của loại hình báo chí sáng tạo,” bà Nguyễn Hồng Hạnh nhận xét./.

Toàn cảnh Lễ trao Giải Báo chí Thông tấn xã Việt Nam năm 2024 Giải thưởng năm nay nhận về 359 tác phẩm dự thi, là số lượng nhiều nhất từ trước tới nay. Giải thưởng cũng vinh danh những loại hình truyền thống cùng phương thức đa phương tiện mới mẻ và hấp dẫn.

Các giải thưởng của Báo Điện tử VietnamPlus: - Giải A Thể loại Phóng sự, phóng sự điều tra: “Chảy máu lãng phí tài nguyên khoáng sản: Gánh nặng đè lên vai xã hội” (Hùng Võ, Võ Hoàng Long, Hoài Nam) - Giải A Thể loại Báo chí sáng tạo: “Kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô - Hà Nội linh thiêng và hào hoa” (Nguyễn Hoàng Nhật, Trần Ngọc Long, Võ Hoàng Long, Vũ Thị Bích Hằng, Đoàn Minh Anh, Nguyễn Hoài Nam) - Giải B Thể loại Tin bài phản ánh: “Quốc hội chia sẻ, đồng hành cùng Chính phủ đưa quyết sách đi vào cuộc sống” (Võ Mạnh Hùng, Nguyễn Mai Anh, Võ Hoàng Long) - Giải B Thể loại Đa phương tiện (không có giải A): “Điện Biên Phủ: Bản hùng ca mang khát vọng hòa bình” (Đỗ Minh Thu, Nguyễn Hoài Nam, Đoàn Minh Anh).

- Giải C Thể loại Truyền hình: “Những người gieo mầm cho khát vọng Hà Nội” (Phạm Trung Hiền, Đoàn Minh Anh, Hoàng Minh Hiếu)

- Giải Khuyến khích Thể loại Truyền hình: “Khi triệu trái tim ôm lấy một trái tim” (Trần Ngọc Long, Trần Đại Nghĩa, Đỗ Phạm Hồng Ngọc) - Giải Khuyến khích Thể loại Đa phương tiện: “Lá chắn thép Trường Sa giữ gìn môi trường hòa bình cho Tổ quốc” (Nguyễn Thị Hạnh, Trần Đại Nghĩa, Trần Ngọc Long)