Từ ngày 1/11, giá bán lẻ điện giảm 2% với mọi nhóm khách hàng, giúp toàn xã hội tiết kiệm hơn 1.500 tỷ đồng mỗi tháng. Cùng lúc, giá xăng đã hạ 6.630-7.450 đồng/lít sau 5 kỳ điều hành liên tiếp nhờ thuế tiêu thụ đặc biệt về 0% và giá thế giới đi xuống. Doanh nghiệp dệt may, thép cho biết có thêm nguồn lực để tái đầu tư, trong khi các chuyên gia đánh giá hai chính sách có ý nghĩa lớn trong việc cải thiện sức mua, ghìm áp lực lạm phát và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Doanh nghiệp thêm nguồn lực tái đầu tư

Cộng đồng doanh nghiệp dệt may bày tỏ sự đồng thuận cao, xem đây là chủ trương thiết thực, thể hiện sự đồng hành, chia sẻ kịp thời của Chính phủ với khối sản xuất.

Ông Đỗ Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Dệt 8-3 đánh giá hai chính sách là bước đi đúng đắn trong nỗ lực chống lạm phát và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Năm 2026, tiền điện của Dệt 8-3 trung bình khoảng 3,5 tỷ đồng/tháng, lên 3,8 tỷ đồng vào các tháng Hè cao điểm. Giảm 2% đơn giá giúp công ty tiết kiệm khoảng 75 triệu đồng mỗi tháng, tương đương 900 triệu đồng tính trên quy mô một năm.

Theo ông Tùng, khoản tiết giảm này tạo thêm nguồn lực để doanh nghiệp tái đầu tư máy móc tự động hóa cao, giảm cường độ lao động cho công nhân. Trong năm, giá xăng dầu leo thang đã khiến chi phí vận chuyển nội địa của công ty tăng 2-5%, chi phí hỗ trợ xăng xe cho người lao động tăng thêm 3%/tháng. Các khoản này "chắc chắn sẽ giảm" sau chính sách của Chính phủ.

Giảm 2% đơn giá điện giúp Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Dệt 8-3 tiết kiệm khoảng 75 triệu đồng mỗi tháng, tương đương 900 triệu đồng tính trên quy mô một năm.(Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ, ông Nguyễn Ngọc Bình, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ cho biết điện và nhiên liệu là hai yếu tố chi phối trực tiếp chi phí vận hành. Việc giảm giá điện hỗ trợ đắc lực cho khâu kéo sợi vốn tiêu thụ điện năng rất lớn.

Với xăng dầu, tác động lên cước vận tải của Hòa Thọ chưa thể hiện tức thì. Hợp đồng vận chuyển chỉ cho phép điều chỉnh cước khi giá dầu biến động trên 10%, trong khi mức giảm ông Bình ghi nhận mới khoảng 1.500 đồng/lít, tương đương 5% so với giá đỉnh và giá dầu còn neo quanh 30.240 đồng/lít. Nếu xu hướng giảm tiếp diễn và chạm ngưỡng, doanh nghiệp kỳ vọng tiết giảm khoảng 2% chi phí vận chuyển, tương đương 60 triệu đồng mỗi tháng.

Với ngành thép, ông Phạm Công Thảo, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNSteel) cho biết thời gian qua ngành chịu áp lực do chi phí đầu vào tăng và mặt bằng lãi suất cao hơn, gây sức ép lên thanh khoản, dòng tiền. Các biện pháp gần đây của Chính phủ sẽ tác động tích cực tới ngành thép và nền kinh tế, khi cả nước phấn đấu tăng trưởng hai con số năm nay.

Theo ông Thảo, khung giá mới hạ giá điện cho sản xuất, kinh doanh, đồng thời tăng thu mua điện Xanh, trong đó có điện mặt trời. Điều này vừa giảm gánh nặng chi phí vừa khuyến khích doanh nghiệp đầu tư năng lượng sạch. Nhiều đơn vị của VNSteel như Thép Miền Nam, Tôn Phương Nam đã hoặc đang chuẩn bị đầu tư điện mặt trời áp mái.

"Điện áp mái hiện chỉ cung cấp một phần nhu cầu, chủ yếu cho sinh hoạt văn phòng, nhưng là bước đầu của quá trình chuyển đổi Xanh," ông Thảo nói. Ông cho rằng để giảm mạnh dấu chân carbon, ngành thép cần nền tảng năng lượng quốc gia chuyển sang nguồn Xanh với các dự án lớn như điện hạt nhân Ninh Thuận, điện gió, điện mặt trời quy mô lớn. VNSteel cũng kỳ vọng chủ trương giảm lãi suất sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn cạnh tranh hơn trong những tháng cuối năm.

Thêm dư địa kiểm soát lạm phát

Ở góc độ vĩ mô, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế thuộc Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam cho rằng mục tiêu tăng trưởng trên 10% đòi hỏi phải kiểm soát được lạm phát. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng tăng khoảng 4,52% so với cùng kỳ, cao hơn chỉ tiêu 4,5% Quốc hội đề ra.

"Dư địa kiểm soát lạm phát trong hai tháng cuối năm còn rất hẹp. Nếu không kiểm soát được giá điện và giá xăng dầu thì áp lực lạm phát sẽ lớn hơn nữa và khó thực hiện được chỉ tiêu," ông Long nhận định. Theo ông, đây là hai mặt hàng thường tạo áp lực lạm phát rất lớn, nhất là khi giá dầu thế giới ở mức cao do địa chính trị và hạn chế nguồn cung.

Giá điện, xăng dầu giảm sẽ cải thiện sức mua, tạo điều kiện cho tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Ông Long cũng chỉ ra hai tác động khác. Giá điện, xăng dầu giảm sẽ cải thiện sức mua, tạo điều kiện cho tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Với nền kinh tế có độ mở lớn, chi phí năng lượng thấp hơn giúp doanh nghiệp hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh.

Ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho rằng từ nay đến cuối năm, các yếu tố đẩy giá và kìm giá tác động đan xen. Nhu cầu tiêu dùng cuối năm tăng cao, lượng tiền đưa ra để giải ngân và thực hiện tín dụng tạo áp lực tăng giá. Bên ngoài, giá năng lượng, nguyên vật liệu biến động khó lường, tỷ giá có thể tăng khi đồng USD mạnh lên.

Tuy nhiên, theo ông Thỏa, nỗ lực của Chính phủ đang kiềm chế đà tăng giá. Việc đưa thuế về 0% có thể giúp giảm 1.500-1.700 đồng mỗi lít xăng dầu, còn giảm giá điện 2% góp phần giảm CPI khoảng 0,062%. Với các mặt hàng khác do Nhà nước định giá, chủ trương là chưa điều chỉnh trong những tháng cuối năm dù chi phí đầu vào có thể tăng.

"Kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng dao động trong khoảng 4,5-5% cũng là thành công," ông Thỏa nói.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Ngô Trí Long, việc giảm giá hai mặt hàng thiết yếu này còn có ý nghĩa an sinh xã hội rất lớn, thể hiện sự chia sẻ của Nhà nước, Chính phủ với người dân trong bối cảnh còn nhiều khó khăn./.

Sau 5 kỳ điều hành liên tiếp, tính đến 15 giờ 1/11 đến ngày 19/11, giá xăng E5 RON 92 đã giảm 7.450 đồng/lít, xăng E10 RON 95-III giảm 6.630 đồng/lít, giá dầu diesel giảm 3.900 đồng/lít, còn dầu mazut giảm 4.550 đồng/kg. Mức giảm này có được nhờ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về 0% và giá xăng dầu thế giới đi xuống. Cũng từ 1/11 thực hiện Quyết định số 2892/QĐ-BCT, từ ngày 1/11/2026, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chính thức giảm 2% giá bán lẻ điện đối với tất cả các nhóm khách hàng. Tập đoàn cũng điều chỉnh khung giờ ba giá (bình thường, thấp điểm, cao điểm) đối với khách hàng đủ điều kiện thuộc khối sản xuất, kinh doanh. Theo tính toán của EVN, sau điều chỉnh, tổng chi phí mua điện của toàn xã hội dự kiến giảm khoảng 1.531,89 tỷ đồng/tháng. nhóm doanh nghiệp sản xuất, khối tiêu thụ điện lớn nhất nền kinh tế với 51,84% sản lượng, sẽ tiết kiệm hơn 578 tỷ đồng mỗi tháng. Khối kinh doanh dịch vụ và sinh hoạt gia đình lần lượt giảm trên 433 tỷ đồng và 424 tỷ đồng.

Giảm thuế xăng, hạ giá điện thêm động lực cho doanh nghiệp tăng tốc cuối năm Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt còn nhiều áp lực, giá xăng, tiền điện được điều chỉnh giảm là thông tin được nhiều người dân và doanh nghiệp đón nhận tích cực trong những ngày đầu tháng 11.