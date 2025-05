Giảm thủ tục hành chính trong quản lý tài nguyên khoáng sản

Ngày 12/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với 25 tỉnh, thành phố về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và Khoáng sản (dự thảo Nghị định).

Phân cấp, phân quyền cho địa phương

Ghi nhận các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Nghị định phải đi vào chi tiết, rõ ràng những vấn đề cần hướng dẫn thi hành để doanh nghiệp, cơ quan quản lý thống nhất về cách hiểu, cách làm, không cần có thêm văn bản.

Bên cạnh đó, cơ quan soạn thảo tiếp thu triệt để, giải trình rõ các ý kiến góp ý; rà soát quy định để điều chỉnh bao quát toàn bộ phạm vi của Luật Địa chất và Khoáng sản, nhất là công tác quản lý nhà nước về địa chất, vốn có ý nghĩa rất quan trọng, phục vụ mọi lĩnh vực từ quốc phòng an ninh cho đến phát triển kinh tế, đô thị, vấn đề an ninh, an toàn, biến đổi khí hậu…

Yêu cầu đẩy mạnh áp dụng công nghệ, giảm bớt thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, giảm chi phí cho doanh nghiệp, Phó Thủ tướng nêu rõ: “Phải thực hiện một cửa, một đầu mối, một hồ sơ.”

Về định hướng phân cấp, phân quyền cho địa phương, phân công nhiệm vụ cho các bộ, ngành, Phó Thủ tướng đề nghị bám sát quy định trong Luật Địa chất và Khoáng sản, “một việc không giao cho hai người,” rõ ràng, minh bạch, tránh tình trạng lợi dụng, tùy tiện. Theo đó, cấp Trung ương quản lý về chiến lược, quy hoạch, thanh tra, kiểm tra; có cơ chế đầu tư khảo sát, thăm dò, điều tra trữ lượng các khoáng sản chiến lược, thiết yếu, có quy mô và giá trị mang tầm quốc gia.

Ngoài việc được phân cấp quản lý khoáng sản nhóm IV, nhóm III, các địa phương có thể thực hiện khảo sát, thăm dò, điều tra, đánh giá bổ sung, báo cáo cập nhật quy hoạch đối với khoáng sản nhóm I, nhóm II chưa thực hiện thăm dò, điều tra cơ bản, chưa được đưa vào quy hoạch quốc gia.

Quy định về cấp phép, đánh giá trữ lượng khoáng sản từ kết quả thăm dò của doanh nghiệp phải bao gồm khoáng sản chính lẫn khoáng sản đi kèm; bảo đảm không thất thoát; khuyến khích đầu tư công nghệ khai thác khoáng sản đi kèm, “công khai, minh bạch để doanh nghiệp yên tâm thực hiện.”

Tạo thuận lợi hơn nữa cho địa phương

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự thảo Nghị định bao gồm 11 chương, 155 điều để quy định chi tiết 66 nội dung Luật giao và bổ sung 6 biện pháp thi hành.

Các thủ tục hành chính hiện hành được rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa theo hướng giảm thiểu các đối tượng, tổ chức cá nhân phải thực hiện thủ tục hoặc mở rộng đối tượng tổ chức, cá nhân được thực hiện; đơn giản hóa thành phần hồ sơ; đa dạng hóa hình thức thực hiện; giảm thiểu thời gian giải quyết thủ tục; cắt giảm phí, lệ phí; phân cấp thực hiện thủ tục hành chính...

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy cho biết, xuất phát từ việc phân nhóm khoáng sản thành 4 nhóm, Nghị định đã lập cách tiếp cận phù hợp từ khâu quy hoạch đến cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản, cho phép thu hồi khoáng sản, kiểm soát hoạt động khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản.

Trên cơ sở này, quy định phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương, cải cách thủ tục hành chính phù hợp với từng nhóm khoáng sản. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh được phân cấp tối đa trong quản lý khoáng sản nhóm IV, nhóm III. Đối với khu vực có khoáng sản đã được khoanh định, công bố khu vực phân tán, nhỏ lẻ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép thăm dò, công nhận kết quả thăm dò khoáng sản, cấp giấy phép khai thác khoáng sản không phụ thuộc vào quy mô tài nguyên, trữ lượng khoáng sản.

Trong quá trình thăm dò, khai thác khoáng sản có phát hiện khoáng sản đi kèm là khoáng sản nhóm I, nhóm II (trừ khoáng sản là đối tượng dự trữ), phân cấp Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh công nhận kết quả thăm dò khoáng sản, cấp hoặc điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản.

“Tinh thần xây dựng dự thảo Nghị định là phân cấp hơn nữa, thông thoáng hơn nữa, thuận lợi hơn nữa cho địa phương,” Bộ trưởng Đỗ Đức Duy cho biết.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã trao đổi, thảo luận nhằm thống nhất đối với một số nội dung còn ý kiến khác nhau.Phát biểu trực tuyến tại cuộc họp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh: Quảng Ninh, Lào Cai, An Giang, Kiên Giang, Đắk Nông... nêu rõ, các địa phương có thể đáp ứng yêu cầu đặt ra đối với nội dung phân cấp mạnh trong dự thảo Nghị định, nhất là phân cấp quản lý đối với khoáng sản nhóm IV, một số loại khoáng sản nhóm III, mỏ khoáng sản quy mô nhỏ lẻ hoặc chưa có trong quy hoạch, chưa thực hiện điều tra, đánh giá trữ lượng...

Các địa phương đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ hơn quy định về khai thác khoáng sản đi kèm, nhất là trong trường hợp có giá trị cao hơn khoáng sản chính; thống nhất một đầu mối ở Trung ương thực hiện quy hoạch khoáng sản; linh hoạt trong đóng cửa mỏ sau khi đã hoàn thành khai thác tùy thuộc vào từng loại khoáng sản; quy định rõ thẩm quyền cơ quan, cá nhân ở địa phương trong công tác quản lý khoáng sản.../.

