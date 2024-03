Giới phân tích: Mỹ nên sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường

Kho bãi container tại cảng Gemalink, cụm cảng Cái Mép, thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu). (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Trong bài viết đăng tải trên mạng geopoliticalmonitor.com ngày 11/3, nhà nghiên cứu James Borton tại Viện Chính sách Đối ngoại Johns Hopkins (Mỹ) cho rằng mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện không chỉ giúp tăng cường quan hệ ngoại giao Mỹ-Việt Nam mà còn là cơ hội để Washington công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, qua đó giúp hai nước hưởng nhiều lợi ích kinh tế hơn.



Tác giả Borton nhận định trong bối cảnh Chính phủ Mỹ nỗ lực thúc đẩy Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng (IPEF), việc được công nhận quy chế thị trường sẽ giúp Việt Nam gia tăng thương mại và đầu tư với Mỹ.

Đổi lại, lợi ích mà các công ty Mỹ có được là các cơ hội tiếp cận thị trường và xuất khẩu, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, máy móc, máy bay và dược phẩm. Tất cả đều góp phần thúc đẩy chuỗi cung ứng phù hợp với lợi ích của Mỹ.

Việc công nhận quy chế thị trường của Việt Nam cũng sẽ góp phần giảm bớt các rào cản thương mại, giúp các doanh nghiệp Mỹ xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ sang Việt Nam dễ dàng hơn và chi phí thấp hơn.



Theo bài báo, việc Mỹ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường có thể khuyến khích các công ty Mỹ đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Ngoài ra, giá nhập khẩu thấp hơn và khả năng tiếp cận thị trường lớn hơn có thể cho phép các công ty Mỹ tăng sản lượng và sản xuất tại Việt Nam.

Điều này mang lại tiềm năng tăng doanh thu bán hàng và lợi nhuận cho các công ty Mỹ đang hoạt động tại Việt Nam.



Viễn thông, công nghệ thông tin, sản xuất điện, xây dựng hạ tầng giao thông, quản lý dự án môi trường và công nghệ sẽ tiếp tục mang đến những cơ hội đầy hứa hẹn cho các công ty Mỹ.



Bài viết cũng đánh giá nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy môi trường kinh doanh thuận lợi và bình đẳng cho các nhà đầu tư quốc tế.

Tác giả dẫn báo cáo kinh doanh 2020 của Ngân hàng Thế giới (WB) cho thấy cơ quan này đã xếp Việt Nam ở vị trí thứ 70 trên 190 nền kinh tế đáng khen, phản ánh cam kết của Việt Nam trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.

Hãng tin US News and World Report xếp Việt Nam đứng thứ 7 trong số 78 quốc gia nên khởi nghiệp kinh doanh vào năm 2021, tăng 5 bậc so với năm 2020.



Hiện đã có tổng cộng 72 nước công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, trong đó có Anh, Canada, Australia và Nhật Bản./.

"Hoa Kỳ có thể công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam vào tháng Sáu" Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam đánh giá cao thông điệp nhất quán của Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam “mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng.”