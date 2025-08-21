Đời sống
Giới trẻ hào hứng check-in tại các không gian yêu nước

Các bạn trẻ có xu hướng tìm đến những quán càphê mà ở đó không gian quán ngập tràn cờ đỏ sao vàng với những góc trang trí đặc biệt dành riêng để tôn vinh dịp trọng đại của dân tộc.

Minh Hiếu-Diệu Hương
Càng gần đến dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, đường phố Hà Nội lại càng rộn ràng với sắc cờ đỏ sao vàng tràn ngập trên khắp các con phố, các góc đường, kể cả những quán ăn, quán càphê.

Cùng với sự hân hoan, tưng bừng đó, phong trào “check-in yêu nước” đã có mặt và lan tỏa ngày càng mạnh mẽ trong lòng các bạn trẻ, tạo ra một ảnh hưởng tích cực đến cảm xúc cũng như không gian đường phố mỗi dịp lễ trọng đại của đất nước.

Các bạn trẻ, ở các độ tuổi khác nhau, có xu hướng tìm đến những quán càphê mà ở đó không gian quán ngập tràn cờ đỏ sao vàng, hay có những góc trang trí đặc biệt dành riêng để tôn vinh dịp lễ trọng đại của dân tộc. Họ đến để chụp những bức ảnh, để check-in, hay chỉ đơn giản là để tận hưởng không khí hào hùng, hân hoan./.

(Vietnam+)
