Hà Giang: Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền hơn 315 tỷ đồng

Các đối tượng bị cơ quan công an tạm giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Hà Giang, đơn vị vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề qua mạng viễn thông, Internet với quy mô hơn 315 tỷ đồng.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 15/11, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Giang, Công an huyện Bắc Quang và Công an thành phố Hà Giang đồng loạt tấn công, bắt quả tang, đồng thời tạm giữ 8 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm Đỗ Văn Kiên (sinh năm 1988, thường trú tại phường Minh Khai, thành phố Hà Giang); Nguyễn Kim Nhung (sinh năm 1989, thường trú tại phường Trần Phú, thành phố Hà Giang); Trần Thị Diệp (sinh năm 1985), Điền Thị Nga (sinh năm 1980) cùng trú tại xã Tân Quang, huyện Bắc Quang; Đồng Trung Tuấn (sinh năm 1989), Nguyễn Thị Ngà (sinh năm 1973), Tô Thị Thúy (sinh năm 1970) và Nguyễn Diệu Hoài (sinh năm 1985), cùng ở phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang.

Quá trình bắt giữ và khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 13 điện thoại đi động, 45 viên nén, 22 túi nhỏ (bên trong đựng nhiều tinh thể màu trắng, nghi là ma túy tổng hợp), nhiều giấy vay tiền và sổ ghi nhiều chữ số, cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Cơ quan điều tra xác định đây là đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô lớn bằng hình thức mua bán số lô, số đề, hoạt động thông qua mạng viễn thông, Internet.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng đầu năm 2023, các đối tượng tổ chức đánh bạc với quy mô lớn bằng hình thức mua bán số lô, số đề thông qua mạng viễn thông, Internet… với số tiền giao dịch ước tính đến nay khoảng hơn 315 tỷ đồng. Bình quân mỗi ngày số tiền giao dịch của đường dây này khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng./.