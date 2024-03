Hà Nội: 16 năm tù cho hai đối tượng lừa đảo 'chạy án'

Ảnh minh họa.

Ngày 25/3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 2 bị cáo Nguyễn Thị Hòa Bình (sinh năm 1972, trú tại phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và Hoàng Văn Phương (sinh năm 1969, trú tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) cùng lĩnh 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, năm 2022, Cơ quan Điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy," khởi tố, bắt tạm giam đối với Mai Văn Thiện, Bùi Văn Thiều và Mai Văn Dinh (đều trú tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội).

Người nhà của Thiện và Dinh đã trao đổi với nhau để lo chạy án cho 2 bị can này. Thông qua quan hệ xã hội, họ gặp và nhờ Bình lo cho Thiện, Dinh được trả tự do, không bị xử lý hình sự.

Do Bình làm nghề tự do nên Bình hỏi Phương (là bạn làm ăn kinh doanh của Bình). Phương nói có thể lo cho 2 trường hợp trên không bị xử lý hình sự với chi phí 250 triệu đồng/trường hợp; hẹn đến ngày 30/4, 1/5/2022 thì cả hai được trả tự do. Bình nói lại chuyện này với người nhà của Dinh và Thiện đồng thời ra giá “chạy án” là 700 triệu đồng (350 triệu đồng/người). Người nhà của Dinh, Thiện đồng ý và đưa số tiền trên cho Bình.

Nghe thấy thông tin người nhà của Dinh và Thiện có thể “chạy trắng án” nên chị Kiều Thị Thùy Tr (vợ của Thiều) cũng nhờ Bình. Lúc này Bình nói chi phí “chạy án” phải là 500 triệu đồng. Người nhà của Thiều đồng ý chuyển số tiền trên.

Bình đã nhận tổng cộng 1,2 tỷ đồng và chuyển cho Phương 900 triệu đồng. Tuy nhiên, đến hết thời hạn cam kết, Thiều, Dinh và Thiện vẫn bị xử lý hình sự. Do đó, người nhà các bị can này yêu cầu Bình trả lại tiền.

Bình viết giấy nhận nợ, tiếp tục hẹn đến 2/7/2022 sẽ lo xong việc. Tuy nhiên, Bình tiếp tục thất hứa nên chị Tr gửi đơn tố cáo đến cơ quan Công an.

Hiện chị Tr đã nhận lại đủ 500 triệu đồng và có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự với Bình, Phương. Sau đó, Bình trả lại người nhà anh Thiện và Dinh 700 triệu đồng.

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định Bình giữ vai trò chính trong việc trực tiếp đưa thông tin gian dối, nhận 1,2 tỷ đồng và chuyển 900 triệu đồng cho Phương để cùng thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó, Bình hưởng lợi 300 triệu đồng, Phương hưởng lợi 900 triệu đồng./.

Hà Nội: Lừa đảo gần 1,4 tỷ đồng tiền "chạy án," hai đối tượng nhận 16 năm tù Mặc dù không có khả năng, Dũng vẫn nhận lời giúp xin cho chồng chị L được “tại ngoại,” hưởng án treo, sau đó Thùy và Dũng chia nhau số tiền gần 1,4 tỷ đồng tiền "chạy án" để sử dụng cá nhân.