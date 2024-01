Hà Nội: 3 cựu cảnh sát bắn chết dê của dân lĩnh án tổng cộng 22 tháng tù

Ba cựu cảnh sát bắn chết dê của dân nghe tuyên án. (Ảnh: Báo Lao Động)

Chiều 19/1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Ba cảnh sát bắn dê” xảy ra ở huyện Mỹ Đức (Hà Nội).

Ba bị cáo đều là cựu Công an thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) gồm Nguyễn Văn Nhân (sinh năm 1992) 8 tháng tù; Bùi Tiến Tùng (sinh năm 1994) và Bùi Đình Việt (sinh năm 1984)

Tòa đã tuyên án phạt Nguyễn Văn Nhân 8 tháng tù, Bùi Tiến Tùng và Bùi Đình Việt đều bị phạt 7 tháng tù về cùng tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 173, khoản 1, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 26/6/2023, Nguyễn Văn Nhân cùng Bùi Tiến Tùng và Bùi Đình Việt rủ nhau đi xe ôtô đến khu vực xã An Phú (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) để bắn chim.

Tùng lái xe ôtô chở hai đồng nghiệp, mang theo một súng hơi, đạn chì và ống nhòm. Đến nơi, không tìm thấy chim để bắn, cả nhóm nhìn thấy hai con dê (có tổng trị giá là hơn 5,7 triệu đồng) của anh Nguyễn Văn Xa (sinh năm 1981, thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức) đang đứng tại mỏm đá ở chân núi Đốt (cách xe ôtô khoảng hơn 100m).

Cả nhóm cùng thống nhất bắn trộm dê mang về ăn. Nhân ngồi trong xe ôtô dùng khẩu súng hơi bắn chết hai con dê. Chờ 5 phút sau, Nhân cùng Tùng và Việt xuống xe ôtô, lấy xác hai con dê cho vào cốp xe.

Khi xe ôtô của Tùng đi về khu vực cầu Ái Nàng (cách núi Đốt khoảng 3-4km) thì bị gia đình anh Xa cùng những người dân thôn Ái Nàng giữ lại, báo chính quyền và Công an huyện Mỹ Đức đến giải quyết.

Chiều 27/6, Đoàn công tác gồm Ban Chỉ huy Công an huyện Mỹ Đức, Công an thị trấn Đại Nghĩa và Công an xã An Phú cùng đại diện chính quyền địa phương đã đến nhà xin lỗi gia đình người dân nuôi dê.

Nhân, Việt, Tùng bị tước quân tịch và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội tạm giữ hình sự ngay sau đó để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại phiên tòa, ba bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên và cho rằng việc bắn dê là "bột phát" và "tưởng là dê hoang" vì xung quang không thấy có lều lán, không có nhà dân hay người chăn thả.

Nhân khai, trước đó đã quan sát kỹ, không thấy ai nên mới bắn. Sau khi thấy dê gục xuống, không biết chết hay không nhưng các đối tượng vẫn đợi một lúc rồi mới phân công nhau xuống lấy cho vào cốp xe.



Bị cáo Tùng khai, sau khi bắn dê, các bị cáo không đến lấy ngay mà phải đợi xem có người dân nào đến nhận dê không. Khi bị người dân đuổi theo, các đối tượng mới biết là đã "bắn nhầm dê của dân." Tuy nhiên, lời khai này không được Hội đồng xét xử chấp nhận./.



