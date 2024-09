Hà Nội: Khẩn trương chống lũ tại các xã ven sông Tích, sông Đáy ở huyện Quốc Oai

Lũ lên cao gây ngập lụt, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ tại Hà Nội ở cấp 2 (ảnh chụp lúc 7h55). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Sáng 11/9, ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, cho biết mực nước sông Tích đã trên báo động 3, đến thời điểm hiện tại huyện có 6 xã ảnh hưởng do mưa gây ngập úng gồm Cấn Hữu, Phú Cát, Liệp Tuyết, Tuyết Nghĩa, Đông Yên, Ngọc Liệp, với 2.471 nhân khẩu của 555 hộ.

Có 129 hộ với 429 nhân khẩu đã được chuyển về nhà người thân đảm bảo an toàn. Các khu vực bị ngập này vẫn được duy trì và cấp điện đầy đủ, an toàn và đều được cấp nước sạch từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến Thành (nước sạch Sông Đà).

Huyện Quốc Oai đang chỉ đạo các đơn vị thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thông tin cảnh báo kịp thời đến người dân; chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó kịp thời, phù hợp; di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra, đặc biệt lưu ý tại các xã Đông Xuân, Phú Mãn, Đông Yên, Phú Cát, Đồng Quang, Cộng Hòa là nơi có các sườn đồi tập trung đông dân cư.

Các xã có sự cố về đê như Cấn Hữu, Tuyết Nghĩa, Phú Cát, Sài Sơn, Đồng Quang, Tân Hòa... cần sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện để hộ đê, kịp thời xử lý các sự cố đê điều ngay từ giờ đầu; tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ tình hình, tổng hợp toàn diện tình hình ứng phó, khắc phục hậu quả mưa, bão, lũ, thiên tai trên địa bàn huyện.

Các địa phương, đơn vị chủ động rà soát, sẵn sàng các phương án sơ tán người dân, di chuyển tài sản đến nơi an toàn khi cần thiết; xác định các khu vực nguy hiểm, khu vực có địa hình trũng, thấp dễ xảy ra ngập sâu, cô lập, khu vực sát bờ sông, nguy cơ sạt lở nguy hiểm, đặc biệt là các xã ven sông Tích, ven sông Đáy như Đông Yên, Cấn Hữu, Phú Cát, Hòa Thạch, Tuyết Nghĩa, Ngọc Liệp, Yên Sơn, Tân Hòa, Đồng Quang, Cộng Hòa, Đại Thành, Sài Sơn, Phượng Cách, Yên Sơn; các xã có đồi núi nguy cơ sạt lở như Đông Xuân, Phú Mãn, Hòa Thạch, thôn Đồng Lư-Đồng Quang, Phượng Cách, Sài Sơn...

Tính đến 6 giờ ngày 11/9, huyện có có hàng nghìn con gia cầm thiệt hại, nhiều diện tích hoa màu hư hại; 33 cột điện đổ hư hỏng, hàng chục mái nhà bị tốc mái và một số đoạn đường giao thông hư hỏng; nhiều phòng học, phòng chức năng bị tốc mái, 88m tường bao tại các trường học bị đổ, trên 500 cây xanh bị gãy, đổ trong khuôn viên các trường học. Hiện tại, trên địa bàn huyện có nhiều tuyến đường bị ngập, bờ đê Ngọc Phúc có hiện tượng bị rạn nứt khoảng 25m...

Lãnh đạo huyện Quốc Oai trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Xí nghiệp Thủy lợi Quốc Oai chủ động vận hành liên tục 11 trạm bơm tiêu với 38 tổ máy. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã huy động hơn 250 xe các loại, 3.500 người để giải tỏa ách tắc giao thông và vệ sinh môi trường. Đến nay, các tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 21B... đã đảm bảo phương tiện lưu thông an toàn.

Các đơn vị quân sự bố trí lực lượng giúp dân đi lại ở khu vực bị ngập tại xóm Bến Vôi (xã Cấn Hữu) bằng ca nô. Lực lượng Công an huyện, xã đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân vùng lũ, tổ chức phân luồng giao thông các tuyến đường bị ngập; rà soát, đặt rào chắn 8 cầu không đảm bảo an toàn, không cho các phương tiện qua lại.

Huyện huy động trên 500 người gồm lực lượng quân sự và nhân dân thôn Liệp Mai (xã Ngọc Liệp) đắp chống tràn bờ bao Liệp Mai ngay trong đêm 10/9; đã tổ chức di dời 89 hộ với 270 nhân khẩu thôn 2 xã Phú Cát về nhà người thân đảm bảo an toàn khi nước sông Tích tiếp tục dâng cao.

Tuyến đê Tả sông Tích đoạn qua thôn Ngọc Phúc bị nứt gần 200m đã xử lý xong theo phương châm “4 tại chỗ” và cho phủ bạt, tránh thẩm thấu, tiếp tục theo dõi./.

Mực nước Sông Hồng lên báo động cấp 2, dự báo mức nước những giờ tới Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát đi bản tin thông báo lũ trên sông Hồng ở thành phố Hà Nội, theo đó, mực nước sông Hồng đang lên nhanh.