Hà Nội: Kiểm tra thông tin một cán bộ Công an phường Dương Nội đánh người

Ngày 13/5, liên quan đến việc trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh có dấu hiệu sai phạm của cán bộ Công an phường Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội) khi đến làm việc tại một công ty trên địa bàn phường, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, làm rõ và xử lý sự việc theo quy định, tránh gây ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội.

Trước đó, ngày 11/5, mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc thường phục đã lớn tiếng và có hành vi tác động vào đầu, vào mặt, khiến một cô gái chấn thương hiện vẫn phải điều trị tại bệnh viện, gây xôn xao dư luận.

Đáng chú ý, sự việc xảy ra khi có mặt lực lượng chức năng. Nơi xảy ra sự việc được cho là số nhà 26-CL04-khu đất dịch vụ La Dương, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, được thuê làm cơ sở kinh doanh.

Gia đình nạn nhân mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ sự việc, xử lý người vi phạm.

Qua quá trình kiểm tra, Công an thành phố Hà Nội xác định, ngày 6/5, Công an phường Dương Nội có đến một công ty tại khu đất dịch vụ La Dương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội để kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến an ninh trật tự xảy ra tại công ty này./.

