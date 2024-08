Hà Nội: Liên tiếp triệt phá nhóm tội phạm thanh thiếu niên

Từ cuối tháng 6 đến tháng 7/2024, trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố 4 vụ án liên quan các tội danh gây rối trật tự và cướp tài sản, do các thanh, thiếu niên gây ra.

Tang vật trong vụ án. (Nguồn: VTV)

Trong thời gian qua, Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tiếp triệt phá, bắt giữ, khởi tố nhiều nhóm thanh thiếu niên vi phạm pháp luật.

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2024, Công an toàn thành phố đã phát hiện 54 vụ, xử lý hình sự 579 đối tượng. Đáng nói, tuổi đời của nhiều đối tượng còn rất trẻ, có em dưới 15 tuổi.

Cụ thể, vào ngày 4/7, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận đơn tố giác của anh Nguyễn Quý T (sinh năm 2003, trú tại Yên Phong, Bắc Ninh) về việc bị 3 thanh niên dùng dao đe dọa, khống chế để cướp 3 chiếc pod (thuốc lá điện tử).

Đến ngày 6/7, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận tố giác của Phan Ngọc K (sinh năm 2006, trú tại Ba Vì, Hà Nội) về việc nhóm của K bị bốn thanh niên, điều khiển trên 2 xe máy, mang theo vỏ chai bia, rượu, đe dọa.

Đến ngày 17/7, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp tục tiếp nhận đơn trình báo của 4 công dân về việc bị một nhóm thanh, thiếu niên, khoảng 15 người, điều khiển xe máy, dùng kiếm, đao đánh, gây rối trật tự công cộng.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an quận đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ các vụ việc; khởi tố 3 vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, 1 vụ án Cướp tài sản; khởi tố 25 bị can liên quan đến các vụ án.

Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, các đối tượng vi phạm phần lớn là dưới 18 tuổi, trong đó không ít đối tượng dưới 16 tuổi, do thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình đã tham gia tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Qua lời khai của các đối tượng, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập mang theo hung khí truy đuổi nhau, gây rối trật tự công cộng là do có mâu thuẫn trên mạng xã hội, sau đó lôi kéo bạn bè với số lượng đông để đi giải quyết mâu thuẫn.

Các nhóm đối tượng thường hẹn đánh nhau tại những tuyến, trục đường chính giáp ranh các địa bàn, địa điểm công cộng. Khi di chuyển trên các tuyến đường, các đối tượng lạng lách, đánh võng, bấm còi, rú ga và mang theo hung khí gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tội phạm hình sự nghiêm trọng.

Trước thực trạng tội phạm ở trẻ vị thành niên như trên, Công an quận đã tăng cường tần suất tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp thanh, thiếu niên hư hỏng, sử dụng hung khí đánh nhau, tụ tập đua xe, lạng lách, độ chế xe...

Công an quận Bắc Từ Liêm cũng khuyến cáo các gia đình nên phối hợp với nhà trường để quản lý thời gian học tập, sinh hoạt của con em mình; đồng thời tránh tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập nhiều người trong các khu dân cư gây mất trật tự công cộng.

Ngoài sự vào cuộc của lực lượng Công an, rất cần sự chung tay của gia đình, nhà trường, các tổ chức quần chúng và toàn xã hội, cần định hướng cho các em lý tưởng sống tốt đẹp, trang bị những kỹ năng sống cần thiết để các em tuyệt đối không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật./.

